"Välisilm": armeenlaste seas valitseb pärast rahulepet segadus

Mägi-Karabahhist eelmise nädala kolmapäeval naasnud ERR-i korrespondent Anton Aleksejev ütles, et piirkonnas valitseb täielik segadus ning inimesed otsivad põhjuseid, miks läks nii, nagu läks. "Nüüd tundub, et Venemaa sekkus liiga hilja ja nad ei tea, mida Venemaa kohta arvata. NATO-st räägitakse sellepärast, mulle tundus, et näidata, et kui Venemaa on NATO-ga tülis ja nende vastu, siis oleme ka meie ja me sõdisimegi NATO vastu," rääkis Aleksejev.

Eesti idapartnerluse keskuse juht Gert Antsu nõustus, et Venemaa passiivsus konfliktis tekitas armeenlaste peas segaduse, sest Venemaad soovitakse näha oma liitlasena. Kriitika tabas aga hoopis Euroopa Liitu, kes armeenlaste hinnangul oleks pidanud neile appi tulema, nentis Antsu.

"Mis saab pikemas perspektiivis, keeruline öelda. Ilmselt jääb Armeenial king pigistama pikemaks ajaks," lausus ta.

Aleksejevi sõnul on Armeenias tugev vastuseis peaminister Nikol Pašinjanile, kellele pannakse süüks rahuleppe sõlmimist Aserbaidžaaniga, mida peetakse sisuliselt allaandmiseks. Meeleavaldused pole aga paisunud nii rahvarohkeks, nagu võis oodata. "Armeenias on selline tuju, et tuleb üles leida, kes on süüdi, patuoinas ja Pašinjan on selleks ideaalne kandidaat," lausus Aleksejev.