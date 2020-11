Millised on joogivee halva kvaliteedi põhjused? Kuidas oma reovee ebakvaliteetne käitlemine mõjutab inimeste endi ja naabrite joogivett? Mida tuleks teha, et joogivesi oleks puhas ja reovesi õigesti käideldud? Millises seisukorras on kohtkäitluse lahendused meie majapidamistes? Milline roll on sellel teemal riigil ja kohalikel omavalitsustel?

Stuudios on keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik Liisi Arm ja keskkonnauuringute keskuse peaspetsialist Vallo Kõrgmaa ning kommentaari annab Haljala valla planeerimis- ja keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn. Saatejuht on Kristo Elias.

"Reporteritund" algab Vikerraadios teisipäeval kell 14.05.