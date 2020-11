Helsingis on tulemas karmimad koroonaviiruse piirangud

Helsingi linnapea Jan Vapaavuori ütles teisipäeval, et uued piirangud on praegu plaanis. Osad küsimused pole veel lahendatud, näiteks see, mis puudutab laste huvitegevuse sulgemisi, teatas Helsingin Sanomat.

Ametlikult otsustatakse uued piirangud koroonaviiruse töögrupis neljapäeval. Töögruppi kuuluvad kõik Helsingi piirkonna linnad, regionaalne riigivõim ja HUS (Helsingi ja Uusimaa regiooni keskhaigla).

Vapaavuori lisas, et eelmise nädala piirangutest pole piisanud ja situatsioon on läinud hullemaks. Samuti lisas ta, et inimesed pole käitunud vastutustundlikult ja edaspidi peab tegutsema jõulisemalt.

Ka Juha Tuominen, kes on HUS-i juhataja leiab, et peab hakkama kasutama rangemaid piiranguid. Teisipäeval oli haiglas juba 42 patsienti, kellest viis olid intensiivravil.

"Me peame hakkama kasutama tugevamaid meetmeid," lisas Tuominen.

Laiaulatuslik koroonaviiruse kolle leiti Lautassaari vanadekodust, epideemia on levinud ka paljudes kodutute varjupaikades.

Vapaavuori sõnul on linnad rakendamas kõiki ettevaatusabinõusid, mis on nende võimuses.

"Viimase abinõuna nähakse algkoolide üleviimist distantsõppele. Ühiskonnas valitseb tugev konsensus, et koolid tuleb hoida avatuna," lisas Vapaavuori.

Restoranide sulgemist otsustab valitsus, esialgu suletakse neljapäevast kõik öörestoranid.