Uute piirangutega rakendatakse järgmisi abinõusid: suletakse kõik spordihallid, linnade asutused, nagu raamatukogud, suletakse ka Korkesaari loomaaed. HUS-i (Helsingi ja Uusimaa regiooni keskhaigla) ja Päijät-Hämeen haigla piirkonnas on keelatud üle kümne inimese kogunemised, kirjutab Yle.

Espoo, Vantaa ja Helsingi linnad määravad ise, millised hädavajalikud linnateenused jäävad avatuks.

Erasündmused, nagu matused ja jõulupeod, on soovituslik korralda ainult lähedaste pereliikmetega.

Võistlused keelatakse ja õpilased tohivad treenida ainult kooli enda territooriumil välitingimustes. Lubatud on siiski ralli- ja tippsport.

Uute koroonaviiruse piirangute rakendamine otsustati sellel neljapäeval Helsingi linnastu koroonaviiruse töögrupi poolt, kus olid koos Helsingi linnapea, Vantaa linnapea, Espoo linnapea, HUS-i juhataja ja Lõuna-Soome regiooni esindaja Miko Floreen.

"Linnad on kasutanud praktiliselt kõiki vahendeid, ainsana on lubatud põhihariduse omandamine kontaktõppes. Ja meil on väga lai ühiskondlik konsensus, et nad peavad jääma avatuks. Kui tahame kehtestada veel tugevamaid meetmeid, ei võimalda kehtivad õigusaktid linnadel neid samme astuda, vaid seda peab otsustama juba riik," ütles Helsingi linnapea Jan Vapaavuori.

Peaminister Sanna Marin ütles neljapäeval valitsuse infotunnis, et koroonaviiruse olukord on Soomes peaaegu kõikjal halvenenud. Marini sõnul pole aga hädaolukorra seaduse kehtestamiseks veel alust, kuid seaduse rakendamise volitused saab vajadusel kiiresti sisse viia.