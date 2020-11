Popov ütles "Vikerhommikus" maskivastaste kavandatavat meeleavaldust kommenteerides, et selles on teatud vastuolud olukorraga, mis praegu Eestis valitseb.

Kui ühel kaalukausil on maskid, siis teisel on vanemate inimeste elu ja tervis, samuti nende elu ja tervis, kellel on igasugu kaasuvad haigused, kes kuuluvad riskigruppi ning sellega peaks ülejäänud inimesed arvestama, märkis Popov.

"Me jõuliselt liigume sinna, kus epideemia progresseerub ja samal ajal ma näen, et on olemas teatud inimeste grupid, mis üsna aktiivselt avaldavad oma meelt selles osas. Ma saan aru, et inimestel on tunne, et ahistatakse natuke ja vabadust piiratakse, aga mina kutsun inimesi mõtlema rohkem teiste peale ja eelkõige vanemate inimeste peale, kes kannatavad kõige rohkem selle viiruse tõttu," rääkis Popov.

"Ei tohi mõelda niimoodi, et las vanemad inimesed kannatavad ja surevad, minu jaoks on see vastuvõetamatu ja pole absoluutselt aktsepteeritav kaasaegses maailmas."

Popov rõhutas, et võitlus koroonaviirusega vajab praegu solidaarsust. "Et me ei killustuks, et me ikkagi pingutaks veel kaks, võib-olla kolm kuud. Suurema tõenäosusega see kõige tõsisem periood, mis meid ees ootab, kaasa arvatud jõulud ja muude hooajaliste viiruste tulek, on see periood, mil me peame kõik avaldama ühtset vastupanu pandeemiale. Midagi teha ei ole."

Kuna koroonavaktsiinide väljatöötajad on viimastel nädalatel teatanud edusammudest, usub Popov, et järgmine aasta on vaktsineerimise aasta kogu maailmas. Vaktsiini suhtes umbusklikest rääkides ütles Popov, et mõni inimene ongi selline, keda pole võimalik ümber veenda.

"Siin on väga oluline moment, et suurem osa elanikkonnast oleks siiski vaktsineeritud. Isegi 50 või 60 protsenti vaktsineeritust annab meile praktiliselt karjaimmuunsuse ja saame edasi liikuda täiesti vabalt, ilma hirmuta," selgitas ta.

Neile, kes väidavad näiteks, et vaktsiinid põhjustavad autismi, ütles Popov, et teadusuuringutega on sellised väited ümber lükatud. "Ei ole tõestatud, et vaktsineerimine võib autismi tekitada." Praegu on üks vaktsiiniskeptikute vastuväiteid ka, et vaktsiine on vähe uuritud, kuna väljatöötamisega on olnud kiire. Popov nõustub sellega. "Pool aastat ei näita meile sajaprotsendilisi tulemusi, aga kõik need tulemused, mis praegu ilmuvad, viitavad sellele, et vaktsiin on piisavalt ohutu, ei ole olnud ühtegi rasket kõrvaltoimet tekkinud ühelgi vaktsiinil, mida praegu ootame turule, kus oleks oht inimese elule või tervisele."