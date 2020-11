Sule asub tööle kohe peale seda, kui senine terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov ameti maha paneb, ütles ERR-ile sotsiaalminister Tanel Kiik. "See tagab ka sujuva ülemineku, et ei teki ajutist lahendust," ütles Kiik.

Sule jätkab ka Pärnu haigla juhina. "Ametlikult Pärnu haigla juhina ta jätkab, loomulikult eeldab see teatud ümberkorraldusi koha peal, mis on ka Pärnu haigla nõukoguga läbi räägitud. Loomulikult eeldab see, et mõnd aega tuleb tal rohkem keskenduda üleriigiliste küsimuste lahendamisele," lausus Kiik.

Kiige sõnul andsid Sule kandidatuurile heakskiidu nii terviseamet, teiste haiglate juhid kui valitsuse liikmed.

"Urmas Sule on väga kogenud tervishoiuvaldkonna ekspert. Tal on kogemust tervishoiusüsteemis laiemalt ja ka omajagu COVID-19 kevadise laine ületamisest. Temaga on hea koostöö olnud nii terviseametil kui sotsiaalminsteeriumil. Oleme konsulteerinud nii Põhja- ja Lõuna-Eesti meditsiiinistaabi juhiga kui ka peaministriga ja vabariigi valitsusega ning leidsime, et tegu on väärika kandidaadiga võtmaks üle doktor Popovi poolelijäävat tööd," lausus Kiik.

Arkadi Popov asub 5. detsembrist tööle Lääne-Tallinna keskhaigla juhina.