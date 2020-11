Terviseameti juht: tahtsime Popovi haiglaga jagada, aga nõukogu oli vastu

Postimehe küsimusele, miks Popov senisel meditsiinijuhi kohal ei jätka, vastas Lanno: "Arkadi Popov kandideeris Lääne-Tallinna keskhaigla juhiks. Ühelt poolt tuli see mulle üllatusena. Samas, olles keskastme juht regionaalhaiglas, on see väga loogiline samm tema arengus. Soovin talle palju edu ja jõudu uues ametis ja aitan igati talle kaasa. Meie suhted Arkadi Popoviga olid väga head, superhead."

Lanno vihjab, et uue töö kõrvalt senises ametis jätkamisel sai Popovile takistuseks Lääne-Tallinna keskhaigla nõukogu vastuseis. Tema sõnul pöördus terviseamet Lääne-Tallinna keskhaigla nõukogu poole sooviga näha Arkadi Popovi endiselt meditsiinistaabi juhina jätkamas. "Samas tekkis meil ka endal arusaam, et kui inimene asub uude ametisse, siis ei pruugi meie soov täituda," rääkis Lanno.

Seepärast alustas terviseamet nende inimeste kaardistamist, kes võiksid Popovi töö üle võtta. "Valik Urmas Sule kasuks langes seetõttu, et ta on haiglate liidu juht ja kõik Eesti haiglad on temaga regulaarselt kontaktis," põhjendas Lanno.