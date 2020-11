Sule: haigestumise tempo jätkumisel on plaanilise ravi vähendamine möödapääsmatu

Kas teie olete maskiusku inimene?

Kindlasti. Kui me võtame, kuidas me saame seda viirust reaalselt mõjutada, siis me tegelikult teame, et nakkavuse periood on umbes 14 päeva, seda me muuta ei saa. Me saame peatada viiruse levikut ehk hoida distantsi, omada vähem kontakte ja me saame kaitsta ennast ja kolleege viiruse leviku eest läbi selle, et me kanname maske ja peseme käsi.

Teil uus amet terendab, hakkate juhtima väga tähtsat staapi. Teie käest on õige küsida, millal haiglate mahutavus ja mõõt täis saab?

Me tegutseme selliselt, et planeerime oma tegevusi umbes kaks nädalat ette. Ka täna õhtul oleme sellega tegutsenud, toimetanud. Katsume leida kõige mõistlikumad lahendused. Haiglate võimekuse tõstmine ei ole mitte ainult numbrid, vaid nende taga on ka inimesed ja võimalik hästi ladus koostöö haiglate vahel. Tegeleme sellega iga päev ja katsume ajaga võidu joosta. Ma arvan, et praegu oleme päris mõistlikule tasemele suutnud oma valmisoleku viia ja need numbrid, millest me räägime, realiseeruvad kiiremini, kui me esialgu isegi arvasime - ma pean silmas voodite avamist.

Inimesed käivad haiglas ka mingitel muudel põhjustel. Kas plaaniline ravi tõmmatakse kokku lähiajal?

Lähiajal me püüame teha kõik ja kõikides haiglates, et seda mitte teha. See on omamoodi lisakeerukus. Aga pikas vaates, kui meil peaks haigestumise kasv jätkuma samas tempos, siis on plaanilise ravi kas lõpetamine või väga oluline vähendamine möödapääsmatu.

Kui me räägime koroonaravist, siis me oleme kindlasti targemad kui kevadel ja oskused on teistsugused. Aga missugused on meie haiglate kitsaskohad? On need puuduolevad inimesed, puuduolevad ruutmeetrid, tehnika?

Ikka inimesed. Kui viirus levib ühiskonnas, siis on naiivne eeldada, et viirus mingil moel haiglates ei leviks. Seda tuleb väljastpoolt, seda tuleb seestpoolt, meeldib see meile või mitte, aga see on nii. Ehk inimeste kaitsmine ja nende mõistlik kasutamine on kõige olulisem prioriteet. Võrreldes kevadega on meil üks väga suur tugevus - meil on piisavalt isikukaitsevahendeid, meil on kogemus, kuidas selle haigusega tegutseda, toimetada. Meil ei ole küll veel vaktsiini, kuid me saame iga päevaga targemaks.

Küsin teie käest, kes te olete maskiusku inimene, ikkagi kooli kohta ka. Kolm nädalat võiksid lapsed veel koolis käia - kas te olete seda meelt või võiksid gümnaasiumiõpilased siiski nüüd koju jääda?

Ma kindlasti ei läheks kõrgemal seisvate inimeste otsuseid üle rääkima või kommenteerima. Üks asi, millega kindlasti tuleb arvestada, on mõistuslik käitumine.

Aga ma jätsin enne kogemata ütlemata, et meil on tegelikult veel üks relv, millega tasuks katsuda võitluses vaekaussi meie poole kallutada ja see on omavaheline suhtlus. Viiruseperiood on olnud pikk, me oleme kõik sellest väsinud, me tahaks kõik sellest homseks vabaks saada ja selles olukorras inimestel kipuvad emotsioonid üle keema. Ega siin paremat üleskutset ei ole - katsugem teineteisesse suhtud lugupidavalt, kuulata, mida teine inimene ütleb ja selle väikese relvaga me tugevdame ühiskonda väga tugevalt ja eelkõige tähendab see suhtlust esmatasandi töötajatega, see puudutab nii tervishoidu, politsei- ja piirivalveametit, päästeametit ja palju teisi ameteid. Kui me seda teeme, siis oleme võitjad kindlasti.