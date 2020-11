Tallinna linnajuhid on taotlenud valitsuse liikmetelt kohtumist, et arutada pealinna gümnaasiumitele kontaktõppe erandi lubamist. Värske haridusminister Jaak Aab möönab, et suurema paindlikkuse võimaldamine omavalitsustele oleks hea, ent ei usu, et eranditegemist enne valitsuse korralduse kehtimahakkamist arutada jõuaks.

Tallinna linnajuhid saatsid nädala algul sotsiaalminister Tanel Kiigele ja ajutiselt haridusministri ülesandeid täitnud Taavi Aasale pöördumise, milles taotlevad kohtumist, et arutada pealinna juhtidele gümnaasiumide distantsõppe korralduse täitmisel vabamaid käsi. Teisisõnu tahab Tallinn erandit valitsuse korralduses, mis näeb ette, et kõik Tallinna, Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumid lähevad järgmisest nädalast täielikule distantsõppele.

"Taotleme, et meil oleksid vabamad käed otsustusprotsessis. Kui on keskne distantsõpe gümnaasiumiastmes, siis võiksime koos koolijuhtidega mõelda, kudas oleks võimalik saavutada parim tulemus viiruse leviku takistamisel ja samal ajal säilitada hariduse kvaliteeti võimalikult kõrgel tasemel. Meil on konkreetsed mõtted, kuidas seda saavutada, aga selleks on vaja riigilt rohelist tuld," kommenteeris Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ERR-ile.

Eeskätt taotletakse erandit gümnaasiumiastmele tervikuna, mitte üksnes abituuriumile, kel kevadel seisavad ees riigieksamid. Ent linn on valmis ka siin järeleandmisi tegema.

Belobrovtsevi sõnul on nad taotlenud Kiigelt ja Aasalt kohtumist kolmapäeva või neljapäeva jooksul, ent vastust selle toimumiseks pole veel saadud. Belobrovtsev aga ei muretse: "Loodame, et ministrid on konstruktiivsed ja meil pole alust arvata, et sealt tuleb raudne "ei" ja keegi isegi ei taha sellest rääkida. Vast ikka positiivselt redigeeritakse otsust. Loodame parimat."

Linnapea Mihhail Kõlvart selgitas linnavalitsuse pressikonverentsil: " Täna oleks vaja otsustada, kas terve haridussüsteem, kõik klassid, välja arvatud algkool, läheksid osalisele distantsõppele, 50-50. Või siis välja kuulutada lockdown (ühiskonna täielik sulgemine - toim) juba praegu. See annaks vajaliku efekti. Aga kui töötavad samal ajal kutsekoolid, saame külastada meelelahutusasutusi, samad lapsed käivad treeningutes, rääkimata sellest, et viiruse levik põhikoolis on suurem kui gümnaasiumis, siis see (ainult gümnaasiumi saatmine distantsõppele - toim) meie arvates väga suurt efekti kahjuks ei anna. Aga see ei tähenda, et seda poleks vaja rakendada. Aga gümnaasiumiõpilastel peab olema võimalik saada ka kontaktõpet. Kahjuks peame olem valmis selleks, et mõne nädala pärast tekib vajadus, et kõik lapsed - loodetavasti väljaarvatud algkool - lähevad üle distantsõppele."

Värskele haridusministrile Jaak Aabile pöördumist ei läkitatud, sest ta ei olnud pöördumise ajaks veel ametisse ära kinnitatud ning teda asendas kolmapäeva lõunani Taavi Aas.

Pöördumise saanud sotsiaalminister Tanel Kiik leiab, et teemaga peaks tegelema haridusministeerium.

"Haridusministeerium peaks tooma erandi taotluse valitsusse, kui nad seda õppekorralduse seisukohalt põhjendatuks peavad," viskas Kiik palli haridusministeeriumile.

Taavi Aas jäi ERR-ile tabamatuks, ent ametisse nimetatud haridusminister Jaak Aab, keda reedel kohal ei olnud, kui valitsus gümnaasiumide distantsõppe korralduse heaks kiitis, leiab, et teema väärib uuesti lahtivõtmist.

"Ei oska veel öelda, kas see otsus igal juhul jääb. Kas saab olla paindlikkust, peame arutama. Praegu on see kehtestatud valitsuse üldise korraldusena, aga pigem pooldan, et see võiks olla paindlikum," ütles Aab.

Ta selgitas, et otsus tehti seetõttu, et nakatumisnäitajad läksid just gümnasistide seas väga kõrgeks.

"See polnud kerge otsus, aga ei saa ka öelda, et see oli vale otsus," ütles Aab.

Samas kiiret lahendust, mis tooks erandi tulevasest nädalast kehtima hakkavale üldisele, erandeid välistavale korraldusele, ta ei luba. Enne teema valitsuses ülesvõtmist tuleb teema ministeeriumi sees selgeks rääkida, leiab Aab.

"Ei pea tõenäoliseks, et keegi käigu pealt seda korraldust muudab," ütles Aab.