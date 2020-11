Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev kinnitas ERR-ile, et valitsuse korraldus on nende jaoks kohustus ja see kuulub täitmisele.

"Me ei hakka omapäi seda korraldust eirama või redigeerima," kinnitas Belobrovtsev.

Seega kehtib ka kõigile pealinna, aga ka Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumitele korraldus jääda 30. novembrist täielikule kaugõppele, sõltumata sellest, kas koolis on nakatunuid või lähikontaktseid või kas koolil oleks õpilaste hajutamisvõimalus olemas.

Valitsus pidi Tallinna eranditaotlust arutama oma neljapäevasel kabinetiistungil, ent ei jõudnud selle päevakorrapunktini. Uus katse tuleb teisipäeval. Seal võidakse teha kohalikele omavalitsustele erand, et nad ise hindaksid, milliste koolide puhul oleks täielik distantsõpe näidustatud. Kui seda ei tehta, kehtib distantsõppe nõue Harjumaa ja Ida-Virumaa koolidele 10. jaanuarini.

"Tallinn jätkuvalt soovib, et valitsus leiaks võimaluse gümnasistide osas Tallinnal paindlikumalt läheneda. Kõik koolid on distantsõppeks valmis ja toetame koolijuhte igati, et neil oleksid vajalikud vahendid distantsõppeks olemas. Õpilased saavad jätkuvalt infot õppetöö korralduse kohta oma koolist," kommenteeris valitsuse otsust Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.