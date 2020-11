Turismisektor üritab kriisi möödumiseni inimesi tööl hoida

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pöördus valitsuse poole ettepanekuga töötada välja rahaline toetusmeede turismisektori ettevõtetele. Eelkõige soovitakse Töötukassa kaudu töötasu hüvitamist, et hoida inimesed tööl nii, et kriisi möödudes saaks selle valdkonna taas kiirkäivitada.

Kaubanduskoda tegi ka oma ettepanekud, millistel tingimustel hüvitist makstaks. Periood võiks olla kolm kuud, määr 50 protsenti töötaja keksmisest töötasust, hüvitise saamiseks peab ettevõtte käive olema langenud vähemalt 50 protsenti, toetust võiks saada nii majutus- kui toitlustusettevõtted, reisibürood ja transpordifirmad, samuti konverentside ja messide korraldajad. Mure on ja see ei paista ka kuhgi kaduvat, ütleb Kaubanduskoja juht Mait Palts.

"Mure on eelkõige selles, et valdkonnas kaovad kõige olulisemad töökohad, mis sisaldavad endas võtmekompetentsi, millest sõltub sektori areng ja taastumine. Täna ettevõtjatel rasvakihti enam ei ole. Kolmel kuul võiks püüda töötasu hüvitist pakkuda. Selleks võiks meie arusaama kohaselt töötukassal vahendid olla. Peab olema selgelt ka tööandja omaosalus, et see ei oleks kergekäeline töötasu hüvitamine nagu oli kevadel," rääkis Palts.

Paltsi sõnul peaks olema ka rohkem tingimusi, mis tagaks toetuse sinna, kus võtmekompetentsid on kadumas. "Meie hinnangul peaks ettevõtja suutma selgitada ka äriplaani või riskianalüüsiga, kuidas ta oma tulevikku näeb. Toetus ei peaks olema lihtsalt suunatud sellele, et pikendame tänast olukorda veel veidi ja lõpuks paneme ikka uksed kinni," lausus Palts.

Eesti Hotellide ja restoranide Liidu juhatuse esimees Ain Käpp ütleb , et äärmiselt keeruline aeg algas märtsis ja olukord kevadega võrredles muutnud ei ole.

"Kui me võtame novembrikuu olukorra, siis piirangute maht on märtsiga võrreldav. Märtsis oli tõesti teadmatust rohkem, aga praegu on ka riigid kinni ja kogunemistel piirangud. Kui turism tõi eelmisel aastal kaks miljardit tulu, siis seda lihtsalt ei ole," ütles Käpp.

Erakordselt keerulises olukorras on Tallinn oma hotellidega. "Kui Tallinna inimesed andsid natuke leevendust reisides suvel mujal Eestis ringi, siis Tallinasse kohalik inimene turistina ei tulnud. Meil on märtsist alates hotellidel 80 protsenti protsenti käivet vähem. See ei ole paarkümmend protsenti, mis on raske, vaid see turg seisab. Selles kontektsis on töötukassa palgameede väga vajalik, et justnimelt sektoril oleks võime kevadel taastuda," sõnas Käpp.

Ain Käpp rääkis, et mure on selles, kas suudetakse hoida kritiilist hulka inimesi turismisektoris. "Ettevõtetel pole enam võimekust ja ressurssi tegevusele jätkuvalt peale maksta. Kui nüüd riigid lähevad lahti, hakatakse üksteisega konkureerima, siis meil peavad olema spetsialistid ja inimesed hotellides ja restoranides, et taastumisega kaasa minna. Taastumine võib olla väga kiire, sest inimeste soov reisida ei ole kuhugi kadnud, seda väga tahetakse teha. Terves maailmas on turism ikkagi kümme protsenti majandusest. See on nii suur äri ja selle nimel hakkavad riigid omavahel võitlema. Me ei tohiks Eestil seda konkurentsieelist käest lasta, mis meil täna on, mille me ise oleme oma inimestega suutnud üles töötada," rääkis Käpp.

Käpp nentis, et kahjuks tuleb veel koondamisi ja kindlasti on ettevõtete omanikke, kes ütlevad, et nad ei näe mõtet selles valdkonnas enam tegutseda. "Aga meil on vaja ikkagi neid ilusaid suuri maju ja ettevõtteid püsti hoida, et kevadel uuesti edasi minna," sõnas ta.

Käpa sõnul on juba praegu 40 protsenti inimesi vähem Eestis hotellinduses tööl ja see kasvab veel. "Me ise oleme ka arvanud, et kui suudaksime pooled inimesed sektoris tööl hoida ja ka mingitki väärtust sellega loome, et see on väga tähtis."

Koos vaktsiiniuudistega tuli tagasi ka usk, et kevadel saaks tursimitööstus taastuma. Töötukassa arvutuste kohaselt oleks toetusmeetme kulu umbes 15 miljonit eurot.