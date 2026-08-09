Ajateenistuse järel ei saa enam töötukassast toetust

Uuest aastast muutunud töötute toetamise süsteem muutis ka seda, mis alusel saavad noored koolilõpetajad töötuna hüvitist. See tähendab, et kooli lõpetamise järel ega ka pärast kooli ajateenistuse järel töötutoetust ei saa, kui ei ole enne vähemalt kaheksa kuu jooksul tööd teinud.

Koolist otse ajateenistusse läinud noor võib üllatusega avastada, et teenistuse järel tööd otsides tuleb elada kellegi teise kulul, sest töötukassa talle raha ei maksa. Välja arvatud juhul, kui sel noorel inimesel on õnnestunud varem kooli kõrvalt piisavalt tööl käia.

Varem said nii koolilõpetajad kui ka teenistusest tulnud noored töötutoetust, kuid alates sellest aastast sellist toetust enam olemas pole. On töötuskindlustushüvitis, mille maksmine sõltub panusest tööturgu, selgitas majandusministeeriumi tööhõiveosakonna juhataja Kirsti Melesk.

"Nagu iga teise kindlustuse puhul, see süsteem töötab selliselt, et inimesel tekib õigus hüvitise järele siis, kui ta on kindlustussüsteemi panustanud ja kindlustusjuhtum seejärel realiseerub. Töötuskindlustuse puhul me räägime siis töötuks jäämisest. Sama põhimõtet võib ka võrrelda näiteks kodu- või liikluskindlustusega, et kui inimene ei ole kunagi kindlustusmakseid maksnud, siis kindlustusjuhtumi saabumisel ei saa ka kindlustushüvitist nõuda. Töötuskindlustuse hüvitise eesmärk on osaliselt asendada varem töötamisest saadud sissetulekut tööotsinguperioodiks, mitte otseselt tagada sissetulek kõigile tööta inimestele, ka nendele, kellel varem seda sissetulekut ei olnud," rääkis Melesk.

Tema sõnul on ajateenijad võrdsel positsioonil koolilõpetajatega, kel samuti varasem töökogemus puudub, kui nad hakkavad lõpetamise järel tööd otsima ja peavad ilma riigi rahalise toetuseta hakkama saama. Töötuna arvele saavad noored end sellegi poolest võtta ja kasutada tööotsimist abistavaid teenuseid.

"Meil ei ole plaanis praegu ajateenijatele mingisugust erandit luua ja pigem peame oluliseks siin just noorte otsingute toetamist, et toetada esimese töökogemuse saamist ja tööturule jala ukse vahele saamist. Alates sellest aastast on näiteks töötukassas ka noortenõustajad, kes just spetsialiseeruvad noorte tööotsingute toetamisele ja noorte nõustamisele," lausus Melesk.

Teatud juhtudel on aga võimalik ka noorel koolilõpetajal edaspidi töötukindlustushüvitist saada, kui tal on õnnestunud kooli kõrvalt natuke tööd teha. Selleks peab ta olema kolme aasta jooksul töötanud vähemalt kaheksal kuul ja igas kuus vähemalt ühe päeva.

"Inimesel peab olema vähemalt kaheksa kuud töötuskindlustusstaaži. See tekib näiteks töölepingu alusel ja kui inimene on kaheksa kuud töölepingu alusel töötanud, siis tingimus on juba täidetud," selgitas töötukassa töötuskindlustushüvitise juht Vadim Djomin. Kuid on ka erandeid.

"Kui inimene töötab võlaõigusliku lepingu alusel, siis kindlasti peab olema kaheksa tasu, mille pealt on töötuskindlustusmakse kinni peetud. Töölepingute puhul kaheksa kuud peab inimene töötama ja see ei pea olema kõik järjest. Need võivad olla vabalt erinevad lepingud, erinevad kuud, aga kokku peab olema vähemalt kaheksa," sõnas Djomin.

Tema selgitusel on noorel inimesel võimalik kolmel suvel töötades juba see kaheksa kuud täis saada ning sel juhul saaks ka kooli lõpetamise järel töötukassast hüvitist.

Kaitseressursside ametis ei ole kõne all olnud, et ajateenijatele võiks tööotsimise perioodil toetust maksta. Sel juhul saaks see tulla kaitse-eelarvest, konkreetsete väevõimete arvel, selgitas ameti peadirektor Anu Rannaveski.

"Mis see ajateenistus muud on, kui ka üks väljaõpe. Nagu ülikoolis õpitakse erinevaid erialasid, siis ajateenistus iseenesest on riigikaitseõpe. Loomulikult me ühiskonnana oleme huvitatud sellest, et noorel oleks võimalikult lihtne tööturule siseneda. Ma arvan, et seesama ajateenistus juba annab ühele noorele väga tugeva konkurentsieelise. Need uuringud, mis me oleme teinud, ka näitavad seda, et tulevikus on nende noorte sissetulek kõrgem, kes on ajateenistuse läbinud, kui nende, kes ajateenistust läbinud ei ole," kõneles Rannaveski.

Viimaste aastate trend näitab tema sõnul ka seda, et suur hulk noori jääb pärast ajateenistust kaitseväe tegevteenistusse. Neid on umbes 7,5 protsenti ajateenijatest.