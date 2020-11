Lisaks tuleb tagada, et rühmad ei puutuks üksteisega kokku. Huvitegevuse ja huvihariduse puhul tuleb kanda siseruumides maski, mis ei ole kohustuslik alla 12-aastastele lastele ja olukorras, kus maski kandmine ei ole tegevuse iseloomu tõttu võimalik.

Terviseameti lõuna regionaalosakond kehtestas piirangud Tartu linnavalitsuse ettepanekul. "Viimase 14 päeva maakondlikest andmetest COVID-19 nakatumiste kohta nähtub, et Tartu linnas on kinnitatud haigusjuhtude arv 100 000 elaniku kohta tõusnud oluliselt kiiremini kui Eesti keskmine," ütles terviseameti lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luht.

Kõige rohkem on Tartus nakatunuid vanusegruppides 10 kuni 19 eluaastat ja 30 kuni 39 eluaastat ning tõusmas on ka alla 10-aastaste grupis nakatunute hulk. Alaealistega seotud nakatumisjuhtumid on peamiselt seotud huvi- ja sporditegevusega. Sealt on viirus jõudnud Tartu linna koolidesse ja ka lastevanemateni.

Praegu on Tartu linna huvitegevusega seotud üks aktiivne kolle, kust on viirus jõudnud paljudesse Tartu linna üldhariduskoolidesse.

25. novembri seisuga on koolide õpilaste või töötajate COVID-19 nakatumise või nakatunuga lähikontakti tõttu osaliselt või täielikult distantsõppel 28 Tartu linna kooli. Distantsõppel või eneseisolatsioonis on üle 2100 õpilase, nii-öelda suletud klasse on 67 ja lisaks on eneseisolatsioonis enam kui 150 õpetajat.

Tartu linna koolides on 25. novembri seisuga kaks enam kui viie nakatuga aktiivset kollet. Lisaks on mitmeid koolidega seotud nakatumise juhtumeid, kus on nakatunuid alla viie, teatas Tartu linnavalitsus.

Alates 30. novembrist on Tartu linna haldusterritooriumil on siseruumides toimuv huvitegevus ja huviharidus lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

on tagatud osalejate arv rühmas kuni 10 inimest ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;

siseruumides kantakse maski. See kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;

teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise terviseameti juhiste kohaselt.

Tartu linna haldusterritooriumil on sisetingimustes sportimine ja treenimine lubatud vaid siis, kui on tagatud osalejate arv rühmas kuni 10 inimest ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.

Piirangud kehtivad 10. jaanuarini 2021 või kuni kehtetuks tunnistamiseni.