Iraan vabastas vangide vahetuse käigus Austraalia akadeemiku

"Ma olen väga rõõmus ja saan teatada, et Kylie Moore-Gilbert on vanglast vabastatud ja saab naasta oma perekonna juurde," teatas Austraalia välisminister Marise Payne.

Rahvusvaheline surve Moore-Gilberti vabastamiseks kasvas pärast teateid, et tema tervis üksikvangistuses on halvenenud, teatas RadioFreeEurope.

Iraani riigitelevisioon teatas 25. novembril, et Teheran vabastas Kylie Moore-Gilberti vahetustehingus kolme välismaal vangis oleva iraanlase vastu.

"Alusetult süüdimõistetud kolm iraanlast vabastati Iisraeli luure jaoks töötava spiooni vastu," teatas Iraani ametlik uudistekanal Iirbnews.

Iraani ringhäälingu kodulehel näidati videot, kuidas kolm vabastatud iraanlast kohtuvad Iraani ametnikega, nende seas ka asevälisminister Abbas Araghi.

Iraani riigitelevisioon ei avaldanud kolme iraanlase isikut, kuid mitmed Lääne riikide meediaväljaanded teatasid, et need on Saeid Moradi, Mohammad Khazaei ja Masud Sedaghat Zadeh, keda kahtlustati kaheksa aastat tagasi Iisraeli ametniku mõrva planeerimises.

Moore-Gilbert, kes on Melbourne'i ülikooli islamiuuringute lektor, tänas kõiki, kes töötasid tema vabastamise nimel ja ütles, et Iraanist lahkumine on kibemagus, teatas BBC.