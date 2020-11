Iraani tuumateadlase tapmise kohta levib uskumatuid versioone

Meedias levib mitmeid lausa filmilikke versioone sellest, kuidas 27. novembril tapeti Iraani tuumateadlane Mohsen Fahkrizadehi. Meedias on oletatud, et rünnaku korraldas Iisraeli julgeolekuagentuur Mossad.

Esialgsetel andmetel tapeti Mohsen Fahkrizadeh tundmatute ründajate poolt püssitulega.

Kahtlustatakse ka autopommide kasutamist, mis on Iisraeli julgeolekuagentuuri Mossadi peamisi meetodeid välismaiste sihtmärkide kõrvaldamiseks.

Võimalik on, et kogu operatsioon viidi läbi ilma inimagentideta, kus Fahkrizadeh tapeti auto külge kinnitatud kaugjuhitava kuulipildujaga.

Rünnak viidi läbi kolme minutiga kui Fakhrizadehin sõitis koos naisega Teheranist ida pool asuva Absardi kuurortlinna poole.

Veel on oletatud, et Fakhrizadehini tapmiseks kasutati droonirünnakut. Samamoodi tapeti sellel aastal Iraani kõrge sõjaväejuht Qasem Soleimani, kelle hukkamiseks andis käsu USA president isiklikult

Kolm anonüümset USA julgeolekutöötajat on väitnud, et Fahkrizadehi tapmise korraldas Iisrael.

Iisraeli julgeolekuagentuur Mossad on Iraani tuumaprogrammi juhtide tapmisel kasutanud ennegi erinevaid tehnikaid.

Ajavahemikus 2010-2012 tapeti kolm Iraani tuumateadlast pommiplahvatustega, neljanda kõrvaldamiseks kasutati mootorratastel sõitvaid relvadega salamõrtsukaid.

2007. aastal tapeti autopommiplahvatuses Majid Shahriari, veel üks Iraani tuumaprogrammi juht. Shahriari oli vastutav juht suurtes projektides, mis olid seotud Iraani aatomiagentuuriga, ütles Iraani tuumaprogrammi juhataja Ali Akbar Salehi Shariari matustel.

Oletatakse, et Mossadi poolt tapeti see aasta püstolitulega Iraanis veel Abu Muhammad Al Masri, kes oli Al Qaeda üks tähtsamaid liidreid

Mossadi verine ajalugu

"Sõjaolukorras senised seadused enam ei kehti," ütles juba Vana-Rooma poliitik ja oraator Cicero. Iisraeli riigi ajalugu on peale selle moodustamist olnud pidev ellujäämine, mille käigus on peetud maha mitu konventsionaalset sõda ja salaoperatsioonidest on saanud osa riikliku julgeoleku strateegiast.

Oletatakse, et pärast Teist maailmasõda on Iisraeliga seotud julgeolekujõud korraldanud rohkem tapmisi, kui ükski teine lääneriik. Peamisteks sihtmärkideks on olnud palestiinlased, kuid rünnakuid on korraldatud ka egiptlastele, süürlastele ja iraanlastele.

Iisraeli olukord peale omariikluse moodustamist on olnud keeruline, Araabia terrorijõugud on aastakümneid rünnanud tsiviilobjekte nagu koolid, bussijaamad, kohvikud ja toidupoed.

Iisraeli rünnakud on sageli olnud strateegilises plaanis edukad. Näiteks oletatav Iisraeli salajane mõrvakampaania saksa tuumateadlaste vastu, kes töötasid 1950. ja 1960. aastate alguses Egiptuse heaks, ning Iraani teadlaste vastu viimase kümnendi jooksul aitasid tõenäoliselt takistada mõlema riigi tuumarelvaprogramme. 1972. aasta Müncheni olümpial 11 Iisraeli sportlase mõrva taga olnud terroristide tapmine aitas tõenäoliselt kaasa Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PLO) juhi Yasser Arafati lõplikule otsusele lõpetada Musta Septembri terroriaktid.

Kuid on olnud ka möödapanekuid, näiteks 1988. aastal tapeti Khalil al-Wazir, kes oli Palestiina sõjaväe liider. Tema kõrvaldamise järel kasvas Palestiinas islami äärmuslaste mõjuvõim ja Iisraeli ametnikud on väitnud, et Abu Jihadi oleks võinud hiljem Iisraeli-Palestiina rahuprotsessi läbirääkimistel märkimisväärselt parem partner olnud.

Iisraeli julgeolekuametnikud on sageli proovinud üksteist üle trumbata, kes suudab rohkem tappa Iisraeli vaenlasi, ütles Iisraeli ajakirjanik Ronen Bergman.

Iisrael ei ole ainus riik , kes on julgeoleku nimel korraldanud salaoperatsioone oma poliitiliste konkurentide tapmiseks. USA on aastakümnete jooksul oma vaenlaste tapmiseks välja töötanud keerukaid tehnikaid, näiteks surmava mürgiga keemiku saatmine Kongosse Patrice Lumumba kõrladamiseks 1960. aastatel, samuti prooviti ebaõnnestunult mürgitada Fidel Castrot.

Välismaisete poliitiliste vastaste kõrvaldamiseks on rünnakuid korraldanud ka teised suurriigid nagu Suurbritannia ja Prantsusmaa.