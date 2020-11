Assange'i partner palub Trumpilt WikiLeaksi asutajale armu

Moris pani Twitteris üles enda ja Assange'i kahe väikese lapse pildid ja kirjutas: "Need on Juliani pojad Max ja Gabriel. Neil on isa vaja. Meie perekond peab jälle üheks tervikuks saama."

"Anun teid, tooge ta jõuluks koju," lisas naine.

Assange on Suurbritannias vanglas ja ootab otsust Ühendriikidele väljaandmise kohta. Kohtunik Vanessa Baraitser on lubanud langetada otsuse 4. jaanuaril.

Morise sõnul ei ole Assange vanglas tekkinud koroonapuhangu tõttu juba üle nädala oma kongist välja saanud.

USA prokurörid on esitanud 49-aastasele austraallasele 18 süüdistust spionaažis ja arvutikuritegudes seoses 2010. aastal WikiLeaksis avaldatud 500 000 saladokumendiga, mis puudutasid USA sõjategevust Afganistanis ja Iraagis. Süüdimõistmise korral ootaks teda kuni 175-aastane vanglakaristus.

Assange'i advokaatide sõnul on kohtuasi poliitiliselt ajendatud võimu kuritarvitamine, mis kahjustab ajakirjandusvabadust ja seab ohtu ajakirjanikud kõikjal maailmas.

USA võimude väitel tungis Assange koos USA sõjaväe luureanalüütiku Chelsea Manninguga Pentagoni arvutisse ja avaldas sadu tuhandeid dokumente, mis puudutasid sõdasid Iraagis ja Afganistanis.

