Meedia: Assange sai Ecuadori saatkonnas kahe poja isaks

48-aastane austraallane on väidetavalt Lõuna-Aafrika Vabariigi päritolu advokaadi Stella Morrise sünnitatud kahe- ja üheaastase poisi isa, vahendas Mail on Sunday.

Ajaleht avaldas artikli koos fotodega Assange'ist koos poistega ja usutluse Morrisega, kelle sõnul on nad armunud ja kavatsevad abielluda.

Ajaleht märkis, et sai paari kihlumisest 2017. aastal teada läinud nädalal kohtudokumentidega tutvudes.

Londoni range režiimiga Belmarshi vanglas viibiv Assange võitleb oma väljaandmise vastu Ühendriikidele, kus teda ootavad süüdistused spionaažis.

Mail on Sunday kirjutas, et Morris otsustas avalikustada nende suhte ja poegade olemasolu, sest kardab koroonaviiruse tõttu Assange'i elu pärast, kui too Belmarshi vanglasse jääb.

Morris soovib Assange'i vabastamist seoses Briti valitsuse kavaga vabastada ajutiselt osa kinnipeetavaid, sest COVID-19 võib levida vanglatesse.

Kuid läinud kuul keeldus kohus vilepuhujat seoses viiruseohuga kautsjoni vastu vabastamast, öeldes, et selleks ei ole mingit alust.

Assange'i advokaatidelt ei ole seni õnnestunud kommentaare saada.

WikiLeaks reageeris artiklile Twitteris.

"Julian Assange'i äsja avalikustatud partner, nende kahe noore lapse ema, kutsub Briti valitsust üles vabastama teda ja teisi haavatavaid vange ajal, mil #koroonaviirus vanglates levib," seisab veebilehel.

Organisatsioon avaldas peagi omaenda videousutluse Morrisega, kus too kirjeldab oma väidetavat viieaastast suhet Assange'iga.

Süüdistused Assange'i vastu puudutavad USA valitsuse salajaste dokumentide avaldamist WikiLeaksi portaalis 2010. aastal. Dokumendid olid seotud sõjaga Afganistanis ja Iraagis.

Väljaandmismenetlus on vaid hiljutisim etapp pikas saagas, mille vältel on Assage alates dokumentide avaldamisest ühel või teisel moel kinnipeetud olnud.

Assange veetis aastaid Ecuadori Londoni saatkonnas, et vältida väljaandmist Rootsile, kus teda süüdistati seksuaalkuritegudes. Tema ja ta toetajate sõnul olid süüdistused, millest praeguseks on loobutud, poliitiliselt ajendatud.

Oma esimese poja Morrisega eostas ta Mail on Sunday andmeil 2016. aastal.

Paari suhe oli alanud aasta varem. Assange jälgis oma mõlema poja sündi Londoni haiglas videosilla vahendusel ning kohtus vanema pojaga, kui too smugeldati saatkonda, kirjutas leht.

Mõlemad poisid on väidetavalt Briti kodanikud ning on oma isa vanglas külastanud.