Ehkki täit kindlust selle kohta veel pole, peavad hulgimüüjad juba praegu hoidlad ette valmistama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üht võimalikku vaktsiini tuleb hoida vahemikus miinus 70 kuni miinus 80 kraadi. Selleks on ravimihulgimüüjad ostnud täiendavaid spetsiaalseid külmikuid. Umbes poole miljoni vaktsiinidoosi hoidmiseks kulub kolm sellist sügavkülmikut.

Teist võimalikku vaktsiini saab säilitada tavalisel külmkapitemperatuuril.

"Selliseid spetsiaalseid sügavkülmikuid on meil laos juba kümnes kohas. Ja me jätkame oma varude täiendamist. Võib juhtuda, et meil on need külmikud detsembri lõpuks kõigis 23 sihtkohas olemas," ütles Austria ravimite hulgimüüjate liidu president Andreas Windischbauer.