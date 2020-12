Jõuludest veelgi enam oodatakse Euroopas tänavu 29. detsembrit, kui Euroopa ravimiametilt peaks esimesena saama oma koroonavaktsiinile müügiloa Pfizer ja BioNTech. 12. jaanuaril loodab müügiloa saada ka Moderna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi müügiluba veel pole, vaktsiinide tootmine juba käib. "Arvestades erakorralist pandeemiat, on tõesti tehtud ebatavalised sammud. Kui tavaliselt algab ravimitootmine pärast seda, kui müügiluba on antud, siis antud juhul on need käinud paralleelselt, et võimalikult vähe kuluks aega pärast müügiloa saamist ja vaktsineerimine võiks alata võimalikult ruttu," selgitas ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp.

Nii Pfizer kui ka Moderna on teatanud, et nende vaktsiinide tõhusus on üle 90 protsendi. Raudsepa sõnul põhineb tõhusus esialgu ravimifirmade pressiteadetele, aga on põhjust loota, et see on päris hea.

"Täna meile teadaolevalt immuunsus tekib pärast teise süsti saamist ehk esimene süst täit immuunsust inimestele kliinilistes uuringutes pole andnud, aga pärast teist süsti, nii et umbes kuu aja pärast võib selle peale loota," rääkis Raudsepp.

Mida vanemaks inimene saab, seda vaevalisemalt immuunsus tekib ja seetõttu puudus veel mõne kuu eest selgus, kas praegu müügiluba taotlevad vaktsiinid on eakate vaktsineerimisel piisavalt tõhusad.

"Mulle teadaolevalt sobib. Praegu täpsemat infot ma kahjuks selle kohta ei saa öelda, aga eakate vaktsineerimine on kindlasti olnud põhimõte, mida ravimitootjad on uurinud. Selle kohta on piisavalt infot," ütles Raudsepp.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul plaanib riik esimeses järjekorras vaktsineerida tervishoiutöötajaid, hooldekodude elanikke, krooniliste haiguste põdejaid ning vanemaid inimesi alates 70. eluaastast.

"2021. aasta esimeses kvartalis võib Eestisse jõuda mitmelt tootjalt kokku vaktsiine suurusjärgus 100 000 elanikule vaktsineerimise võimaluse tagamiseks," ütles Kiik.

Suuremad kogused peaksid jõudma Eestisse kevadel-suvel, kui müügiloa saavad teised vakstiinitootjad, näiteks AstraZeneca, kellelt on tellitud vaktsiine poolte Eesti elanike jaoks.

"Praeguseks ei ole olemas andmeid, mis näitaksid, kui kaua immuunsus kestab, see ongi kõige olulisem," ütles Kiik.

Raudsepa sõnul on vaktsiinitootjad lubanud vastavate uuringutega jätkata.