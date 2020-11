Etioopia peaministri sõnul sisenes sõjavägi Tigray pealinna

Kohalikud võimud teatasid varem suurtüki- ja õhurünnakutest kesklinnale, seda kinnitasid ka kaks linnas tegutsenud humanitaarametnikku.

"Me suutsime siseneda Mek'ele linna süütuid tsiviilisikuid sihikule võtmata," vahendas Etioopia ringhääling Abiy sõnu.

Mullu Nobeli rahupreemia võitnud Abiy teatas 4. novembril, et andis korralduse sõjaliseks operatsiooniks Tigray valitsuserakonna, Tigray Rahvavabastusrinde (TPLF) vastu, süüdistades teda föderaalvägede sõjaväebaasi ründamises ja katses föderaalvalitsust destabiliseerida.

Üle kolme nädala kestnud lahingutes on hukkunud tuhandeid inimesi, teiste seas tsiviilisikuid.

Kümned tuhanded põgenikud on valgunud üle piiri Sudaani ning ka Tigray-siseselt on sunnitud ümberasujaid palju.

Abiy kinnitas neljapäeval, et andis korralduse lõplikuks pealetungiks Tigray üksustele.

Ta ärgitas Mek'ele poolt miljonit elanikku kodus püsima ja sõjalistest sihtmärkidest eemale hoidma.

Sideprobleemide tõttu Tigrays on olnud keeruline mõlema poole väidetele lahingute käigust sõltumatut kinnitust saada.

Etioopia keskvõimude väitel on nende sõjalennukid sooritanud üksnes täppisrünnakuid, võttes sihikule üksnes TPLF-i sõjaväelaod ja relvastuse ning vältinud tsiviilrajatisi.

Tigray valitsus on süüdistanud Abiyd Mek'ele ründamisel kokkumängus naaberriigi Eritrea presidendi Isaias Afwerkiga. Etioopia on eitanud Eritrea sõjaväe toetust, kuid tunnistanud Eritrea territooriumi kasutamist.

Tigray piirilinna Humera elanikud on öelnud, et Eritreast tulistatud mürsud on tabanud nii linna elu- kui ärirajoone.

Reede õhtul aga kukkus üks Tigrayst tulistatud rakett Eritrea pealinna Asmarasse. TPLF on tunnistanud rakettide tulistamist Asmara suunas kahe nädala eest, kuid viimast rünnakut ei ole seni keegi omaks võtnud.

TPLF domineeris Etioopia poliitikas pea kolm aastakümmet, kuni Abiy 2018. aastal võimule tuli, ning pidas aastail 1998-2000 maha verise sõja Eritreaga, milles hukkus kümneid tuhandeid inimesi.

Abiy pälvis Nobeli preemia suuresti suhete silumise eest Isaiasega 2018. aastal.

Viimastel päevadel on mure relvakonflikti pärast kasvanud kogu maailmas, nii riikide kui humanitaarorganisatsioonide liidrid on hoiatanud sõjapidamise reeglite võimaliku rikkumise eest.

ÜRO on püüdnud nädalaid tagajärjetult saavutada täielikku juurdepääsu Tigrayle.

Abiy kantselei lubas sel nädalal avada humanitaarjuurdepääsu piirkonnale. Mek'eles viibib sadu ÜRO ja rahvusvaheliste vabaühenduste töötajaid, kuid neil on nappus nii toidust, rahast kui muust hädatarvilikust.

Abiy valitsuse sõnul oli sõjaline pealetung Tigrayle ajendatud TPLF-i meelsete jõudude rünnakutest föderaalsete relvajõudude baasidele.

Peaminister on öelnud, et sõjalised operatsioonid Tigrays ei välta enam kaua. Relvajõud on lubanud Mek'ele üle kontrolli saavutada mõne päevaga.