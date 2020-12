Etioopia põgenikud lahkuvad Itaalia saatkonnast 30 aastat hiljem

82-aastane endine Etioopia välisminister ja marksistlik ideoloog Berhanu Bayeh ning 74-aastane endine peastaabi ülem Addis Tedla leidsid 1991. aastal varjupaiga Itaalia saatkonnas, pärast seda, kui kukutati Mengistu Haile Mariami sõjaväeline režiim.

Mõlemad mehed mõisteti surma kaasosaluse eest Mengistu diktatuuri kuritegevuses, mille käigus tapeti väidetavalt üle kahe miljoni etiooplase.

Mengistu oli sõjaväeohvitser, kes osales keisri Haile Selassie kukutamisel 1974. aastal, praegu elab ta Zimbabwes ja on 83-aastane.

Mengistu valitsusaega nimetati punaseks terroriks ja teda toetas Nõukogude Liit.

Bayehile ja Tedla karistused asendati eelmisel nädalal eluaegse vangistusega ja mehed peavad nüüd läbirääkimisi, et minna oma USA-s ja Kanadas elavate sugulaste juurde.

Itaalia andis meestele varjupaiga, kuna nende põhiseaduses on surmanuhtlus keelatud.

Meestel oli Itaalia 15 hektari suuruses saatkonnas oma bangalo (suure verandaga maja).

Itaalia diplomaadid kutsusid Bayehi ja Tedlat "tuntud külalisteks", kes veetsid oma päevi lugedes, televiisorit vaadates ja aias jalutamas käies.

Itaalia diplomaadid on väitnud, et mõlema mehed olid uhked Mengistu režiimi moderniseerimise püüdluste üle ja väitsid, et nende töö leevendas diktaatori raevu.

"Nende ideoloogiline jäikus on kõik, mis neile on jäänud ja tegemist on nende eksistentsiaalse ankruga, et õigustada oma tegevust," ütlesid Itaalia diplomaadid.

Itaalia välisminister Luigi Di Maio avaldas rahulolu, et Bayehile ja Tedla said vabaduse. Tema sõnul kaitses Itaalia mehi rangelt humaansetel põhjustel.

Mõned Mengistu režiimi kaasosalistest andsid end uuele Etioopia valitsusele üles ja läksid vanglasse. Üks neist tappis end vannis olles püssilasuga ja teine suri pärast seda, kui teda löödi pudeliga vastu pead.