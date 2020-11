Vabakonna areng Eestis ei ole kunagi jäänud raha taha, sest meie inimesed on alati olnud valmis panustama midagi palju kallimat ja see on aeg, ütles president Kersti Kaljulaid vabakonna tublide tunnustamisel.

"Nii võiksime advendiajal mõelda sellelegi, et inimesed, kes kannatavad ja neile appi minejad vajavad ülejäänud ühiskonnalt vähemalt võimalust sellest rääkida. Vaatamata sellele, et teemad on ebameeldivad, kurvad ja tihti koledadki. Kui meie ei taha sellest isegi mitte kuulda, siis mõelgem, et keegi ju elab sellist elu. See on üks sõnum, mida kogu Eesti vabatahtlik sektor kannab – meie julgeme toimetada ja teha, julgege teie vähemalt näha ja tunnustada. Isegi siis, kui on kurb, valus ja ebameeldiv," lausus Kaljulaid.

Aasta vabatahtlikud:

Kersti Ringmets - Kingitud Elu ja teised organisatsioonid

Triinu Tints - Viljatusravi tugikeskus ja MTÜ Vaikuse Lapsed

Urmas Tobias - abipolitseinik ja kaitseliitlane

Triinu Sink - Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus

Merle Purre - Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine

Riho Tuisk - erinevad organisatsioonid

Sasha Gartman - Ära vaiki! - Eesti

Aasta vabatahtlike kaasajad ja juhendajad:

Anne Kraubner - MTÜ Mondo MTÜ Viljandi Rattaklubi

Mark Martin Kaalma - Eesti Meremuuseum

Aasta ettevõte:

SA Teaduskeskus AHHAA

Kodanikuühiskonna aasta tegijad: