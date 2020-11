Õiguskantsler Ülle Madise ütles, et abieluteemalise rahvahääletuse tulemus on riigiorganitele kohustuslik, aga selle tagajärg ei saa olla kooseluseaduse tühistamine.

Õiguskantslerile kirjutas riigikogu liige Siim Kiisler (Isamaa), kes tahtis vastust küsimusele, kas rahvahääletuse eelnõus pakutud küsimusele "Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?" saadud vastus nõuaks seaduste muutmist.

"Olemasoleva olukorra kinnitamiseks korraldatud rahvahääletused on olnud Euroopa riikides pigem haruldased, ent neid leidub. Üldjuhul korraldatakse rahvahääletus selleks, et rahvas saaks otsustada mõne põhimõttelise muudatuse üle," vastas Ülle Madise.

"Kui rahvas soovib senise olukorra jätkumist, siis senine olukord jätkub," lisas ta.

Madise rõhutas, et põhiseaduse kohaselt on rahva otsus riigiorganitele kohustuslik.

"Kui rahvahääletusel vastab suurem osa hääletajaid senise olukorra säilitamisele suunatud küsimusele "ei", tähendaks see küsimuse praegusest sõnastusest lähtudes, et abielu ei pea jääma meheja naise liiduks. See vastus ei kohusta perekonnaseaduse eespool viidatud sätteid kehtetuks tunnistama ega nõua ametnikelt, kohtunikelt ja teistelt riigiorganitelt samast soost inimeste abielu sõlmimise lubamist. Eitav vastus avab võimaluse algatada perekonnaseaduses abielu mõiste laiendamine," lausus Madise.

Tagajärg ei saa olla kooseluseaduse tühistamine

Õiguskantsler toonitas, et rahvahääletusele pandav küsimus vastab põhiseadusele, kui see on selge, ei eksita ega suuna ning kui mõlemad vastused –jah-ja ei-vastus –annavad põhiseaduspärase tulemuse, muu hulgas võimaldavad edasi täita seni lepingutega võetud rahvusvahelisi kohustusi.

"Selge on ka see, et rahvahääletuse tagajärg ei saa olla kooseluseaduse tühistamine ega teatud juhtudel välismaal sõlmitud samast soost inimeste abielude mittetunnustamine," lisas ta.

Madise rääkis, et nii jaatava kui ka eitava vastuse tagajärjed tuleb enne rahvahääletust täpselt kindlaks määrata, soovitatav on seda teha ka otsuse eelnõu seletuskirjas. "Praegu rahvahääletuse tulemuse igakülgset analüüsi seletuskirjas ei ole, mis võib anda ainest väideteks, et jaatavast vastusest võiks tuleneda põhiseadusvastane tagajärg," märkis Madise.