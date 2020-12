Rekonstrueerimistööd toimuvad Kadriorus Poska tänava 750-meetrisel lõigul Vesivärava tänavast Narva maanteeni, samuti 80-meetrisel lõigul Vesivärava tänaval ja 200-meetrisel lõigul Narva maanteel kesklinna suunal.

Liikluse rahustamiseks rajatakse J. Poska tänava ristumisele Vesivärava, F. J. Wiedemanni ja L. Koidula tänavaga tõstetud ristmik ning sõiduteele kaks teekünnist. Autoliiklus Poska tänaval jääb ühesuunaliseks ja piirkiiruseks endiselt 30 km/h.

Eeltööd algasid teisipäeval, kuid suuremad tööd, mil liikluskorraldus muutub, algavad jaanuaris, ütles ERR-ile Tallinna Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

"Esimesed suuremad tööd algavad uue aasta alguses, kui hakatakse tegema torutöid. Me alustame töid Narva maantee poolsest otsast, liigume Vesivärava poole," lausus ta.

Töid ei tehta korraga kogu lõigul, vaid ehitus jagatakse etappideks, mis tähendab, et kogu tänavat korraga kinni ei panda. "Kui üks lõik on kinni, siis teised lõigud on läbitavad, et võimaldada elanikel selle ligi aasta aja jooksul võimalikult mugavalt liigelda. Palume elanikelt ja seal liiklejatelt mõistvust, sest see saab olema keeruline kõikidele osapooltele," nentis Haukanõmm.

Kuivõrd samaaegselt teetöödega tehakse ka vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning gaasitrassi töid, tähendab see, et trammiliikluse peab tuleval aastal mõneks ajaks seisma panema. Tõenäoliselt katkeb trammiliiklus aprillis, kuid kas üheks, kaheks või kolmeks nädalaks, sõltub sellest, mis maa alt välja tuleb, ütles Haukanõmm.

Teetööd ulatuvad ka Narva maanteele, kus Poska tänavast kesklinna poole toimuvad 200 meetril samuti torustikutööd. "Seda tehakse nii, et võimalikult vähe liiklust seal häirida. Vastavad liiklusmärgid pannakse üles, kindlasti Narva maanteed ei suleta," ütles Haukanõmm.

Lisatööd venitavad ehituse pikaks

Poska tänaval uuendatakse tänavaaluseid tehnovõrke ja tänavavalgustust ning rajatakse piirkonna kanalisatsioonitorustik sajuvete ärajuhtimiseks. Haukanõmme sõnul ei võtaks tööd kindlasti aastat, kui uuendatakse vaid teekatet.

"Poska tänava remonti on oodatud väga kaua aega. Protsessi on teinud pikaks nii ettevalmistuse kui tööde teostamise mõttes see, et tänavaalused võrgud on samuti amortiseerunud. Need on mõistlik uuendada koos tänava remondiga, et me ei peaks hakkama paari aasta pärast taas teekatet taastama. Tegemist ongi kapitaalse renoveerimistööga. Kui me paneksime ainult uue asfaltkatte, siis poleks see nii pikk protsess. Aga see on seda väärt," rääkis Haukanõmm.

Lisaks rajatakse Poska tänavale eraldi rattatee ning tänapäevane jalakäijate tee koos istumisnurkadega.

Puid võetakse maha ja istutatakse asemele

Tee ehituse käigus võetakse maha ka osa ehitusele ettejäävaid puid, ütles Haukanõmm. "Me kindlasti oleme sunnitud ka mõned puud maha võtma, et tagada turvalisust ja ehitada välja rattatee ja uuendada kõnniteed. Istutatakse juurde 20 puud, aga tulevad veel põõsad ja muu haljastus. Haljastuse maht kindlasti kasvab ja puud saavad uuendatud," lausus ta.

Tänavamaale istutatakse 20 puud, liikidest näiteks läänepärn, hobukastan ja pooppuu.

Mitu puud maha võetakse, ei ole võimalik praegu öelda, nentis Haukanõmm.

"Neid võetakse maha tööde erinevates etappides. Arboristidega vaadatakse kõik puud üle, vaadatakse nende tervislikku olukorda. Vanad puud, mis on oma elu juba ära elanud või mis jäävad ette ehitusele, võetakse maha, nende asemele istutatakse uued," ütles Haukanõmm.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel teeb tee-ehitustöid OÜ RTS Infraehitus. Tööde tähtaeg on tuleva aasta 15. oktoober ja maksumus neli miljonit eurot. Lisaks linnale on kaasfinantseerijateks on 386 000 euroga Tallinna Vesi AS ja 192 000 euroga AS Gaasivõrgud.