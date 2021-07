Tallinn: kui tee-ehitaja maja kahjustab, tuleb tal see kinni maksta

Kui Poska tänava Narva maantee-Weizenbergi tänava lõigul hakkavad tööd ühele poole saama ja tulemused tänava osas on rõõmustavad, siis majaomanikud nii rõõmsad pole, teatas kohalik elanik Tõnis Kasemägi.

"Näiteks Poska 51A maja juures palusid ehitajad liikuda kaevetöödega natuke ka hoone kinnistule ja lubasid taastada kõik nagu peab. Tulemus – lõhutud olemasolev drenaaž maja ümber, mõrane keldri sissepääsu sein. Määrdunud vastremonditud fassaadist ma ei räägigi. Nüüd ehitati lisaks kõigele ka tänav oluliselt kõrgemaks, vihmaveel polegi peale keldri mujale joosta..." kirjutas Kasemägi sotsiaalmeedias.

Ehitusjärelevalvega tegelev ettevõte vastas Kasemäele, et Poska tänava projektiga pole antud juhtum seotud.

"Tallinn ehitab teid, aga maju nende arvates linnas pole – nendega projektis ei arvestata ja on majaomaniku probleem, kuidas linna poolt tekitatud kahju klaarida... Paljud majad on siin muinsuskaitse all ja väita, et midagi tehti rohkem kui 100 aastat tagasi valesti ja ei osatud ette näha, et tänav on selle aja jooksul ligi meetri võrra tõusnud, on küll pehmelt öeldes küüniline," kirjutas Kasemägi.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalametist öeldi ERR-ile, et töövõtja on lepingu järgi kohustatud täies ulatuses hüvitama kahju, mille ta on tekitanud töödega kolmandatele isikutele, naabruses asuvatele ehitistele, maapinnas ja õhus paiknevatele tehnovõrkudele, tehnorajatistele ja keskkonnale.

"Kui on tõestatud, et töövõtja on kellelegi majanduslikku kahju tekitanud, siis on tal lepinguline kohustus kahjud hüvitada. See klausel on kõikides tee-ehitustööde töövõtulepingutes," ütles ameti juhataja asetäitja Andreas Saluste.

Kahju kannatanud linlane peaks pöörduma keskkonna- ja kommunaalameti ning kahju tekitanud ettevõtte poole, et kahju hüvitamise tingimusi arutada, lisas ta.

Saluste sõnul on ehitajal lisaks kohustus fikseerida enne töödega alustamist objektile juurdepääsuteede ja ehitustranspordi liiklemise koridoride seisukord, külgnevate alade heakord ja vajadusel teha külgnevate hoonete seiret tööde ajal, sealhulgas fikseerida olemasolev situatsioon pildistades või filmides, ning vajadusel peab paigaldama reeperid ehk kõrgusmärgid.

Rekonstrueerimistöid tehakse Poska tänava 750-meetrisel lõigul Vesivärava tänavast Narva maanteeni, samuti 80-meetrisel lõigul Vesivärava tänaval ja 200-meetrisel lõigul Narva maanteel kesklinna suunal. Uuendatakse tehnovõrke ja tänavavalgustust ning rajatakse sademeveekanalisatsiooni torustik.

Tööde lõpptähtaeg on 15. oktoober.