Tramm hakkab laupäevast taas Kadriorgu sõitma

Kuigi Poska tänava remonditööd on täies hoos ning korra on trammiliikluse taaskäivitamist Tallinnas Kadriorus juba edasi lükatud, kinnitati ERR-ile, et sel nädalal hakkavad trammid taas seal käima.

Tallinn peatas Poska tänava remonditööde tõttu trammiliikluse Kadrioru suunal esialgu 8. veebruarist kuni 26. märtsini. Paar päeva enne tähtaega teatas linnavalitsus, et remonditööde tõttu pole märtsi lõpus siiski võimalik tramme uuesti Kadriorus liikuma panna ning trammid hakkavad sõitma 17. aprillist.

Poska tänaval nädala alguses avanenud pildi järgi on keeruline uskuda, et mõne päeva pärast hakkavad seal sõitma trammid: osa tänavast on endiselt üles kaevatud. Ometi kinnitati ERR-ile nii linnavalitsusest kui Tallinna Linnatranspordi AS-ist (TLT), et selle nädala laupäevast hakkavad trammis taas Kadriorus sõitma.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik ütles, lepinguline töövõtja ei ole teisipäeva seisuga taotlenud trammide liiklemise piirangu tähtaja pikendamist.

TLT pressiesindaja Olga Polienko ütles, et ka neile teadolevalt avatakse liiklus Kadriorus 17. aprillil ning TLT töötab selle plaani järgi.

Tallinna kommunikatsiooniosakonnast on varem öeldud ERR-ile, trammiliikluse avamise edasilükkamine märtsis tööde lõpptähtaega ei muuda ning see on endiselt 15. oktoober.

Rekonstrueerimistöid tehakse Poska tänava 750-meetrisel lõigul Vesivärava tänavast Narva maanteeni, samuti 80-meetrisel lõigul Vesivärava tänaval ja 200-meetrisel lõigul Narva maanteel kesklinna suunal. Uuendatakse tehnovõrke ja tänavavalgustust ning rajatakse sademeveekanalisatsiooni torustik.