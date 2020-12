Terviseameti läbiviidud testimine näitas, et Tallinna ja Harjumaa õpetajatest oli koroonaga nakatunud 0,9 protsenti proovi andnutest.

Vabatahtlikult toimunud testimisel osales 4700 Tallinna ja Harjumaa kooliõpetajat 322 asutusest, ütles kolmapäeval terviseameti epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko.

Positiivseid juhtumeid tuvastati 0,9 protsenti, millest võib järeldada, et haridustöötajatel pole koolis viibides suurem oht haigestuda kui väljaspool kooli, märkis Dontšenko. Sea järeldust toetab tema sõnul ka Tartu Ülikooli poolt läbiviidav seireuuring.

Terviseamet on varem teatanud, et peale testimiskokkuvõtete selgumist otsustavad terviseamet ja Tallinna linnavalitsus koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga, milliseid täiendavaid meetmeid on õpetajate ja õpilaste kaitsmiseks vajalik rakendada.