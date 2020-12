Peaminister Jüri Ratas teatas, et on puutunud kokku koroonapositiivsega, mistõttu katkestas ta oma Ida-Viruma visiidi ja jääb lähikontaktsena isolatsiooni.

Ratas sai reedel keset Ida-Virumaa visiiti teada, et on puutunud kokku koroonapositiivsega ning peab seetõttu jääma isolatsiooni.

"Sain just teate, et kohtusin tööalaselt kolmapäeva ehk 2. detsembri õhtul inimesega, kes sai täna (reedel - toim) teada, et on COVID-19 positiivne," märkis peaminister.

Ratas ütles, et nii tema kui ka hiljem positiivse koroonatesti andnud inimene kandsid mõlemad maske ning et kokkupuude kestis ligi 18 minutit.

Peaministri sõnul konsulteeris ta terviseametiga ja otsustas jääda isolatsiooni.

"Katkestan koheselt visiidi Ida-Virumaal ja sõidan testima veendumaks, et minu tänased kohtumised polnud nakkusohtlikud teistele. Pärast seda jään isolatsiooni ja täidan kõiki edasisi terviseameti juhiseid," märkis Ratas.

Peaminister katkestas Ida-Virumaa visiidi ja osales reede keskpäeval toimunud pressikonveretnsil Skype teel.