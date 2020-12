Nii riigi- kui ka tervishoiujuhid on öelnud, et kõige kriitilisem seis koroonaviirusega on praegu Ida-Virumaal. Seda kinnitab ka kuiv statistika.

Ööpäevaga lisandus Ida-Virumaale 117 positiivset koroonatesti, mis tõstis maakonna nakatumisnäitaja 808,9-le. Kogu Eesti nakatumisnäitaja on 355,1 ehk rohkem kui kaks korda madalam.

Ida-Virumaale järgnevad Harjumaa (sh Tallinn) nakatumisnäitaja 403,6 ja Tartumaa nakatumisnäitajaga 296,8.

Kõige madalam on nakatumisnäitaja praegu Saaremaal (66,5) ja Järvamaal (99,4).

Terviseameti kriisistaabi endine juht Arkadi Popov on Ida-Viru kõrgeid nakatumisnäitajaid seletanud sellega, et sealsed inimesed jätavad töö kaotamise hirmus haigustunnuste ilmnedes arstile pöördumata ja levitavad viirust.

Peaminister Jüri Ratas ütles teisipäeval Vikerraadios, et Ida-Virumaale luuakse samasugune kriisistaap, kui oli kevadel Saaremaal.