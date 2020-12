Keskerakonna juhatus arutab Kallo liikmesust enne jõule

Korruptsioonis süüdi mõistetud Kalev Kallo ei saa Keskerakonna põhikirja järgi enam erakonda kuuluda, kuna tal on kehtiv karistus. Keskerakonna esimees peaminister Jüri Ratas ütles, et erakonna juhatus arutab seda teemat enne jõule.

Ratas ütles ERR-ile, et tema eneseisolatsiooni tõttu lükkub juhatuse koosolek küll edasi, kuid enne jõule peaks see siiski toimuma. Ratas lisas, et seal tuleb arutlusele ka Kalev Kallo liikmesus.

Peaministri isolatsiooni tõttu ei toimu järgmisel neljapäeval ka valitsuse kabinetiistungit.

Lisaks ütles Ratas, et Keskerakond ei plaani abielureferendumi osas suurt kampaaniat läbi viia ning ei võta selles küsimuses konkreetset positsiooni.

"Rahvahääletuse osas on Keskerakonnas olnud väga tõsised, sisulised ja kindlasti ka paljude emotsioonidega debatid," sõnas Ratas.

Ta lisas, et enamus erakonnaliikmeid pooldab abielu mehe ja naise vahel. "Aga on ka neid, kes näevad, et mõistet tuleks laiendada," täpsustas esimees.

Küsimusele, kas Keskerakonna fraktsioon plaanib riigikogus rahvahääletuse teemal üheselt hääletada, vastas Ratas, et erakond on kirjutanud alla koalitsioonileppele, kus oli referendumi toimumine kokku lepitud.

Reedel kogunes Keskerakonna volikogu, kus peaminister rääkis ka tervisekriisist, majanduskriisist ja 2021. aasta kohalikest valimistest.