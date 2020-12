Prantsusmaa plaanib sulgeda radikaalset islamit propageerivad mošeed

Prantsusmaa politsei on alustanud haaranguid islami palvemajades. Plaanis on uurida kõiki Prantsusmaa 2600 mošeed, radikaalsemad suletakse.

Prantsusmaa siseminister Gerald Darmain nimetas Pariisis, Lyonis, Marseilles ja teistes linnades toimunud mošeede haaranguid võitluseks radikaalse islami separatismi vastu, teatas The Times.

"Mul ei ole mitte mingit probleemi kuue miljoni Prantsusmaal elava moslemiga, me võitleme ainult nende vastu, kes ei austa Prantsusmaa Vabariigi seadusi ja toetume selle käigus luureteenistuse andmetele," ütles Darmain.

"Järgmistel päevadel uurime 76 radikaalset mošeed ja oleme valmis vajadusel nad kõik sulgema," lisas Darmain.

Oktoobris suleti mõjukas Pantini suur mošee, mis asub vaeses põhja Pariisi äärelinnas.

Prantsusmaa valitsuse võitlus radikaalse islamiga algas selle aasta septembris ja see intensiivistus kui islamiradikaalid tapsid Pariisi kooliõpetaja Samuel Paty.

Prantsusmaa siseministeerium plaanib edendada Prantsuse n-ö kohalikku islamismi, et katkestada kohalike mošeede sidemed välisriikidega. "Meie eesmärk on muuta kogu Prantsusmaa islami ökosüsteemi," ütles siseministeerium.

President Macron loob samuti veel "vabariiklike väärtuste harta", mis nõuab Prantsuse kodakondsuse põhimõtete tunnistamist ja selle peavad kõik imaamid allkirjastama.

Prantsusmaa imaamide nõukogu on "väärtuste hartaga" põhimõtteliselt nõustunud. "Tegemist on ajaloolise momendiga, kus kaalul on kogu islami saatus Prantsusmaal. Kuigi me ei nõustu täielikult harta kõikide põhimõtetega, siis me tunnistame vajadust võidelda radikaalse islami ja sellega kaasneva terrorismiga," ütles Pariisi suure mošee asepresident ja rektor Chems-Eddine Hafiz.

Mitmed islamiriigid eesotsas Türgiga on Macroni süüdistanud islami vastases ristisõjas, Prantsusmaa valitsus on kõiki süüdistusi pidanud alusetuks.

Macron on samuti kritiseerinud lääneriikide meediat, väites, et eriti ingliskeelses meedias jagatakse valeteavet ja Prantsusmaa ilmalike traditsioone mõistetakse valesti.