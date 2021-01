Detsembris toimunud uuringufirma Ifop-i küsitluse kohaselt ütles 49 protsenti õpetajatest, et nad väldivad teemasid, mis võivad moslemitest õpilasi vihastada, teatas The Times.

Ifopi uuring näitas, et Prantsusmaa õpetajate enesetsensuur on kahe aastaga kasvanud 13 protsenti. Piirkondades, kus on palju sisserändajaid, vastas 70 protsenti õpetajatest, et nad tsenseerivad ennast regulaarselt.

Õpetajad on moslemiõpilaste ja nende vanemate surve all vältinud klassiekskursioone katedraalidesse ja lubanud tüdrukutel spordiüritustelt puududa.

Pärast vanemate kaebust pidi üks õpetaja vältima USA nimetamist klassiruumis. Teine Pariisi äärelinnas töötav õpetaja ütles, et tema õpilased keeldusid vastamast küsimustele, kus oli mainitud sigu.

Sel aastal tapeti 47-aastane Prantsusmaa õpetaja Samuel Paty, kuna ta oli näidanud sõnavabaduse tunnis õpilastele prohvet Muhamedi karikatuure.