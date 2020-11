Kolmapäeval jõustunud seaduse kohaselt on koduõpe lubatud ainult siis, kui lapse või ta vanemate situatsioon ei luba kasutada tavakooli teenuseid. Parema ülevaate tagamiseks saab iga Prantsusmaa laps isikut tõestava numbri.

Koduõppe keeld jõustus pärast seda, kui Prantsusmaa ministrid väitsid, et osad moslemi perekonnad keelavad oma lastel koolis käia.

"Mõnes piirkonnas on koolis poisse rohkem kui tüdrukuid, kuigi statistiliselt me teame, et seal sünnib tüdrukuid rohkem - see on skandaal," ütles Gerald Darmanin, kes on Prantsusmaa siseminister.

Religioossed koolid jäävad endiselt lubatuks, kuid võimud hakkavad neid rohkem kontrollima. Õpetajad kes seal töötavad ja ei austa Prantsusmaa väärtusi, võivad uue seadusega saada aastase vanglakaristuse.

Tegemist on samuti terrorismivastase kampaaniaga, siseministeeriumi info kohaselt on enamus terroriste sündinud ja kasvanud Prantsusmaal.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on lubanud võidelda ekstreemse Islamiga, mis tema sõnul plaanib luua Prantsusmaal alternatiivset ühiskonda, mis ei alluks enam sekulaarsetele reeglitele.

Seaduse kritiseerijad leiavad, et edaspidi on islami ekstremiste veel keerulisem jälgida ja tegemist on lihtsalt Macroni tagasivalimiskampaaniaga.

Esimene Prantsusmaa presidendivalimiste voor toimub 2022. aasta aprillis ja teine kuu aega hiljem mais.