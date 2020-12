Kokku tehti ööpäeva jooksul 6407 koroonatesti. See tähendab, et esmaste positiivsete testide osakaal oli 8,8 protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 312 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 205 on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 113 ning Tartumaale 40 uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust. Lääne-Virumaale lisandus 13 uut nakatunut, Raplamaale ja Viljandimaale 11. Pärnu- ja Võrumaale lisandus 10 uut nakatunut. Põlvamaale lisandus üheksa uut nakatunut. Jõgevamaale lisandus kuus ning Järvamaale viis uut nakatunut. Läänemaale ja Saaremaale lisandus neli, Valgamaale kolm ja Hiiumaale kaks uut juhtumit. Kaheksa positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Ööpäeva jooksul suri üks koroonaviirusega nakatunud inimene – 78-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 126 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 385,64 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 7,2 protsenti.

Terviseameti jälgimisel on ligi 30 000 inimest

Ööpäeva jooksul põhja regiooni lisandunud uute nakkusjuhtumite asjaolud on selgitamisel.

3.-4. detsembril põhja regionaalosakonda lisandunud juhtumitest 138 korral sai inimene viiruse läbi perekondliku-, töö- või muu lähikontakti varasema haigestunuga. 152 juhtumi puhul nakkusallikas ei selgunud, välismaalt toodi viirus sisse kolmel juhul (Venemaalt, Poolast, Soomest). Ülejäänud juhtumite asjaolud on endiselt täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 16 000 inimese, kellest 2588 on nakatunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 23 kollet. Kõige enam on töökoha, tutvusringkonna ja kooli koldeid.

Kolm ööpäeva jooksul Lääne-Virumaale lisandunud juhtumit anti üle põhja regionaalosakonnale - tegemist on Harjumaal hooldekodus elavate inimestega. Kolmel juhul sai inimene nakkuse pereliikmelt, ühel juhul nakatuti töökohal, ühel juhul saadi viirus tuttavate käest ja ühel juhul koolist.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud nakatunutest 32 inimest sai viiruse pereringist, 24 töökohalt, 11 tuttavate käest, üheksal juhul koolist, üheksa koolist ja üks lasteaiast ja ühel juhul toodi haigus sisse Bulgaariast. Ülejäänud viimase ööpäevaga lisandunud ida regiooni nakkusjuhtumite asjaolud on selgitamisel.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 28 aktiivset kollet. Kõige rohkem on töökoha ja kooli koldeid.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 6200 inimese, kellest nakatunud on 1290.

Ööpäeva jooksul lõuna regiooni lisandunud uute nakkusjuhtumite asjaolud on selgitamisel.

3.-4. detsembril Tartumaale lisandunud 19 juhul nakatuti perekonnas, viiel juhul nakatuti õppeasutuses ja ühel juhul töökohal. Põlvamaale lisandunud 11 juhul nakatuti hooldekodus ja kahel juhul on nakatumine perekondliku seosega. Viljandimaale lisandunud juhtumite puhule anti viirus neljal juhul edasi läbi perekondliku kontakti, ühel juhul läbi tuttava ning ühel juhul õppeasutuses.

Jõgevamaale laekunud juhtumite puhul oli kuuel juhul tegemist nakatumisega hooldekodus ning ühel juhul anti viirus edasi peresiseselt. Võrumaale lisandunud juhtumite puhul anti kolmel juhul viirus edasi peresiseselt, kahel juhul õppeasutuses, ühel juhul sõpruskonnas ning ühel juhul töökohas. Valgamaale lisandunud juhtumite puhul toodi viirus ühel juhul sisse välismaalt ja ühel juhul nakatuti töökohas.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 6100 inimest, kellest 785 on nakatunud (nakatunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 22 aktiivset kollet. Kõige enam on õppeasutuse ja töökoha koldeid.

Viimase viie ööpäevaga Pärnumaale lisandunud juhtumi puhul oli põhjuseks nakatumine pereringis. Üks juhtumm anti üle põhja regionaalosakonnale ja kaks lõuna regionaalosakonnale, sest nakatunud elavad sealsetes hooldekodudes.

Üks Hiiumaa nakatumisjuhtum anti üle põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Teine Hiiumaa nakatunu sai viiruse õppeasutuses. Üks Saaremaale laekunud positiivne juhtum sai viiruse töökohal. Ülejäänud lääne regiooni juhtumite asjaolud on veel selgitamisel.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1200 inimest, kellest 182 on nakatunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet - üks koolikolle ja üks töökoha kolle.

Haiglaravi vajab 239 inimest

Laupäeva hommiku seisuga viibib haiglas 239 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on 12 patsienti. Koju saadeti kümme inimest ning viis viidi üle teise haiglasse, üks inimene viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 31 (kolm juhtumit on avatud tagantjärele kuupäevadega).

Praeguseks on haiglates lõpetatud 864 COVID-19 haigusjuhtumit 845 inimesega.

5. detsembri seisuga on tervenenud 8641 inimest. Neist 6616 inimese (76,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 2025 inimese (23,4%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud üle 505 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 14 500 (2,8% testide koguarvust).