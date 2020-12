Möödunud ööpäevaga lisandus Eestis 479 positiivset koroonatesti, suri viis inimest. Kahe nädala nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on 395 ning haiglas on 254 koroonahaiget.

Kokku tehti ööpäeva jooksul 5719 koroonatesti, mis tähendab, et esmaste positiivsete testide osakaal oli 8,4 protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 213 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 176 on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 165 ning Tartumaale 33 uut positiivset koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust.

Võrumaale lisandus 12 uut nakatunut ja Viljandimaale 11. Põlvamaale lisandus seitse, Jõgevamaale kuus ning Pärnumaale viis uut nakatunut. Lääne-Virumaale ja Raplamaale lisandus neli uut juhtumit. Valgamaale lisandus kolm ja Järvamaale kaks uut juhtumit. Saaremaale ja Hiiumaale lisandus üks uus positiivne testi tulemus.

12 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 395,42 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 7,3 protsenti.

Pühapäeva, 6. detsembri hommikuse seisuga viibib haiglas 254 COVID-19 inimest, juhitaval hingamisel on 13 patsienti.

Ööpäeva jooksul suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest – kaks 92-aastast naist, 95-aastane naine, 84-aastane mees, 76-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 131 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 875 COVID-19 haigusjuhtumit 856 inimesega.

Viimase ööpäevaga saadeti koju seitse inimest, kaks inimest viidi üle teise haiglasse, üks inimene viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 30.

Pühapäeva 6. detsembri seisuga on tervenenud 8677 inimest. Neist 6616 inimese (76,2 protsenti) haigusjuhtum on lõpetatud, 2061 inimese (23,8 protsenti) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on terviseameti statistika kohaselt alates pandeemia algusest tehtud 511 618 testi, milles 496 640 ei ole näidanud koroonaviirusega nakatumist. Nakkusjuhte on avastatud 14 978 ehk positiivseid testitulemusi on olnud 2,9 protsenti.

Jälgimisel 29 000 inimest

Terviseameti jälgimisel on ligi 29 000 inimest.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 16 200 inimese, kellest 2637 on nakatunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 22 kollet. Kõige enam on töökoha, tutvusringkonna ja kooli koldeid.

4.-5. detsembril põhja regionaalosakonda lisandunud juhtumitest 132 korral sai inimene viiruse läbi perekondliku-, töö- või muu lähikontakti varasema haigestunuga. 82 juhtumit oli seotud Loksa vanadekoduga.

136 juhtumi puhul nakkusallikas ei selgunud, välismaalt toodi viirus sisse kaheksal juhul (Venemaalt, Poolast, Soomest, Küproselt). Ülejäänud juhtumite asjaolud on endiselt täpsustamisel.

Lääne-Virumaale lisandunud juhtumite puhul nakatuti kahel juhul pereringis ja kahe juhtumi asjaolud on veel selgitamisel.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud nakatunutest 42 sai viiruse töökohas, neist 37 on pärit ühest uuest töökohakoldest, 32 juhul haigestuti läbi tutvuskonna kontaktide, seitsmel juhul nakatuti õppeasutuses ja ühe juhul tervishoiuasutuses. Ülejäänud viimase ööpäevaga lisandunud ida regiooni nakkusjuhtumite asjaolud on selgitamisel.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 31 aktiivset kollet. Kõige rohkem on töökoha ja kooli koldeid.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 6400 inimese, kellest nakatunud on 1387.

Ööpäeva jooksul lõuna regiooni lisandunud uute nakkusjuhtumite asjaolud on selgitamisel.

4.-5. detsembril Tartumaale lisandunud 17 juhul nakatuti perekonnas, seitsme nakatunu nakkusallikat ei tuvastatud, kolm nakatunut on seotud hooldekodu koldega, kaks haiget on seotud õppeasutuse sisese levikuga, kaks haiget sai nakkuse töökohast ning ühel juhul oli muu seos.

Põlvamaale lisandunud 13 juhul nakatuti hooldekodus, neljal juhul oli nakatumine perekondliku seosega, kolmel juhul nakkusallikat ei tuvastatud, ühel juhul saadi viirus töökohast ning ühel juhul õppeasutusest.

Viljandimaale lisandunud juhtumite puhul anti viirus kahel juhul edasi õppeasutuses, kahel juhul nakkusallikat ei tuvastatud, ühel juhul saadi nakkus töökohal ja ühel juhul anti viirus edasi perekonna siseselt.

Jõgevamaale laekunud juhtumite puhul oli kuuel juhul tegemist nakatumisega hooldekodus, kahel juhul toodi haigus sisse välisriigist ja ühel juhul nakkusallikat ei tuvastatud.

Võrumaale lisandunud juhtumite puhul kahel juhul nakkusallikat ei tuvastatud ning ühel juhul saadi nakkus töökohast.

Valgamaale lisandunud juhtumite puhul nakatuti kolmel juhul perekontaktide kaudu, kahel juhul töökohas ning ühel juhul õppeasutuses.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 5300 inimese, kellest 824 on nakatunud (nakatunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 22 aktiivset kollet. Kõige enam on õppeasutuse ja töökoha koldeid.

Viimase ööpäevaga Pärnumaale lisandunud kahe juhtumi puhul oli põhjuseks nakatumine hooldekodus (üle antud ida regionaalosakonnale), kahel juhul nakatuti töökohas, ühe nakatumise allikat ei tuvastatud ja kaks on selgitamisel. Hiiumaa ja Saaremaa juhtumid on üle antu põhja regionaalosakonnale.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 800 inimese, kellest 165 on nakatunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kolm kollet - kaks koolikollet ja üks töökoha kolle.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud ligi 512 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 14 978 (2,9% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.