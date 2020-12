Ida-Viru Keskhaigla ootab appi vabatahtlikke

"Meie head kolleegid Ida-Viru Keskhaiglast paluvad vabatahtlikke appi," teatas Põhja-Eesti Regionaalhaigla sotsiaalmeedias. "Kandideerima on oodatud meditsiinilise väljaõppega inimesed sealhulgas tudengid. Lisaks on oodatud kirja panema ka need tudengid, kes alles sel sügisel alustasid õppetööga," öeldi samas teates.

Registreerida saab veebiküljele vaab.ee, kust saab ka infot endale lähim haigla või hooldekodu kohta, mis abi vajab.

"Täna oleme olukorras, kus meil ei jätku mitmes haiglas enam personali haigete eest hoolitsemiseks. Kui saad aidata, siis anna endast teada vaab.ee-s," tõdes laupäeva õhtul teadet vahendanud terviseamet.

Vabatahtlikke vajas kevadise koroonalaine ajal ka Saaremaa haigla, kus 400 töötajast haigestus kümnendik.