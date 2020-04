Terviseamet prognoosib haigestumise tippu järgmise nädala lõppu

Terviseameti peadirektori Merike Jürilo sõnul on haigestumised ja positiivsed proovid liikunud ühetaolises kasvutrendis, kus koroonapositiivseid on tuvastatud 5-7 protsenti võetud proovidest.

Viimasel ööpäeval tehti seni rekordarv teste, üle 2000, ent positiivsete osakaal on püsinud sama. Perearstid on teinud siiani kokku üle 7500 saatekirja testimisse.

Praegu on haiglas 90 inimest, neist 16 vajab hingamisaparaati. Haiglatest on viiruspuhangu algusest saati kirjutatud välja 48 inimest.

Juhul kui inimesed seniseid piiranguid on järgimas ja need on oma eesmärki täitnud, peaks see tendents jätkuma ka järgmisel nädalal, enne kui murdepunkt saabub.

"Tõenäoliselt kulminatsioon järgmise nädala lõpus või sealt edasi ka tuleb, milleks haiglad peavad valmis olema," ütles Jürilo.

Jürilo sõnul on teadlased mudeldanud nii terviseameti siinseid kui ka rahvusvahelisi andmeid, lähipäevil peaks selle analüüsi põhjal tulema ka täpsem prognoos.

"Teadaoleva info põhjal on murdepunkt kusagil järgmise nädala lõpus," toonitas Jürilo.

Et viiruse levikut kontrolli all hoida, peaksid ka pensionärid hoiduma pensionipäeval massiliselt sularahaautomaatide juurde kogunemisest ning pärast selle kasutamist tuleb kindlasti käsi pesta.

Positiivsed proovid pea kõigis hooldekodudes

Jürilo rõhutas, et erilise tähelepanu all on hooldekodud, nii töötajad kui ka hoolealused ise. Haiguse kulg on eakatel raskem ja nad vajavad suuremat tähelepanu.

"Arvestades haiguse kasvutrendi, siis viimase nädala jooksul on praktiliselt igas hooldekodus tuvastatud [koroona]positiivseid hoolealuseid ja töötajaid," ütles Jürilo. "Siis on eriti oluline, et peetaks kinni piirangutest. Töötajad peavad olema ettevaatlikud, et nad haigust tööle kaasa ei võtaks."

Seetõttu alustatakse hooldekodude masstestimisega. Eesmärk on samm-sammult testida kõik hoolealused ja töötajad kõigis hooldekodudes, alustades kriitilisematest piirkondadest, nagu Saaremaa, Võrumaa, aga ka Harjumaa ja Ida-Virumaa, kus info viirusest levis aeglasemalt.

Kümnendik Kuressaare haigla töötajatest haigestunud

Kuressaare haigla 400-st töötajast on positiivse diagnoosi saanud kümnendik ehk umbes 40. Osad on nüüdseks juba ka tervenenud ja naasnud tööle.

Mandrilt on läinud ja minemas vabatahtlikku meditsiinipersonali oma Saaremaa kolleegidele appi. Jürilo sõnul vajab Kuressaare täiendavat personaliabi juhul, kui personali haigestumiste osakaal kasvab 20 protsendini.

Kriisikomisjoni meditsiinijuht Arkadi Popov käib läbi kõik haiglad, et kontrollida üldiste juhiste järgimist, mis peavad tõkestama haiguse jõudmist meditsiiniasutusse. Sel nädalavahetusel külastab ta Lõuna-Eesti haigla üksusi Võrus ja Põlvas.

Politsei kutsus inimesi üles valvsusele, et desinfitseerimisvahendeid pakkuvate e-kirjade peale õnge ei mindaks - internetikelmide meetodid pole muutunud, nüüd lihtsalt kasutatakse viirust ära, et inimestelt raha kätte saada.

500 politseinikku reservis

PPA on suunanud 500 inimest reservi kodukontoritesse, kus nende ülesanne on püsida terve, juhuks kui eesliinil töötavad kolleegid peaksid haigestuma või väsima ja asendust vajama. Kodunt tehakse näiteks kontrollkõnesid karantiinis viibivatele inimestele ja erisugust paberitööd.

Ida-Virumaal tuvastati veel üks positiivse proovi andnud politseinik, kes on juba kolm nädalat isolatsioonis viibinud, seega ei tohiks ta teisi kolleege olla nakatanud. Kokku on positiivse koroonaproovi andnud seitse PPA töötajat.

Politsei sai sel nädalal 100 000 kaitsemaski, millest piisab nädalaks. Järgmisel nädalal peaks saama lisa.

Politseiametnikud tagavad koos partneritega tänavatel seda, et inimesed 2+2 reeglist kinni peaks.