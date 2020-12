Samost ja Sildam: katuserahad on manipulatsioon

"Mina tahaks põhimõtteliselt keelduda arutelust mingi pudina üle, mis rahandusministeeriumi ja valituse poolt on antud riigikogule jagada - kogu see raha on oma olemuselt korruptiivne," ütles Samost.

Ta meenutas riigikogu endise esimehe Eiki Nestori sõnu, kelle väitel olevat niinimetatud katuserahade eesmärk anda riigikogu liikmetele tegevust, et nad valitsuse koostatud riigieelarve eelnõu ära ei rikuks. "See on iseenesest õudne, kuna tegemist aasta kõige tähtsama seadusega. Meil on demokraatlik parlamentaarne vabariik ja parlamendi liikmed väga erinevatest erakondadest - ei valitsuses ega opositsioonis olles - pole astunud ühtegi sammu, et selline riigikogu mõtte ja rolli mõnitamine ära lõpetada," tõdes Samost.

Sildami viitele, et seekord ja ka varem on opositsioonis olev Reformierakond keeldunud katuserahade jagamises osalema, märkis Samost, et selliseid erakondi on ka varem olnud. "Aga võin mürki võtta, et kui nad järgmine kord koalitsioonis on, siis ikkagi osalevad selles," lisas ta.

Sildam tõi välja praeguse koroonakriisi aegse keerulise majandusliku olukorra, mida aga katuserahade jagamine kuidagi ei käsitle: "Vaadates, kuidas riigikogu liikmed katuserahasid jagavad, siis see ei ole kuidagi puutumuses selle eluga."

Sildami hinnangul on katuserahade kasutamine poliitikute poolt valijatele kosjaminek valijate enda rahaga. "Valijatele minnakse igal pool ja kogu aeg kosja. Aga neid riike, kus oleks olemas vastav parlamentaarse ja täitevvõimuga instrument parlamendi tasalülitamiseks eelarveprotsessist - mina ühtegi teist sellist riiki maailmas nimetada ei oska," märkis Samost.

Omavalitsuste kaasavad eelarved on samasugune manipulatsioon

Samost jätkas, et tema hinnangul on ka omavalitsustes korraldatavad kaasava eelarve aktsioonid, kus elanikele jäetakse otsustada eelarve pisikese osa kulutamine, manipulatsioon.

"Kui olete mõnes omavalitsuses, kus omavalitsus teeb kaasavat eelarvet, siis ärge olge naiivsed - kaasava eelarve projekt on puhas kommunikatsioonitrikk. See on puhas manipulatiivne trikk, et inimesed ei pööraks tähelepanu tegelikule eelarvele," rõhutas Samost. Tema sõnul, kui mõni omavalitsus, mille eelarve on 100 miljonit, laseb kaasava eelarve raames kodanikel hääletada 200 000 euro kulutamise üle, siis see ei ole tegelikult kaasamine, vaid manipulatsioon. Esindusdemokraatias peaks sellega tegelema esinduskogu, leidis Samost.

Sildami viitele, kuidas ka Tallinnas, mille eelarve läheneb miljardile eurole, antakse katuserahade raames paarikümnetuhandelisi eraldisi näiteks mänguväljakute ehitamiseks, tõdes Samost, et selleks poleks mingit vajadus, kuna nii valitsust kui Tallinna juhivad samad erakonnad. "Ei ole mingit vajadust seda tsirkust nende mänguväljakutega teha," ütles ta.

Sildam tõi esile ka selle, et kui rahandusminister Martin Helme (EKRE) tegi "õrna ettepaneku" katuserahadest loobumiseks, siis see ilmselt ei leidnud tõsist toetust ei tema enda fraktsioonis ega ka (koalitsiooni kuuluvates - toim) Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonis.

Valitsuskoalitsiooni tänavust otsust esitada oma katuserahade pakett kolme erakonna ühise ettepanekuna järmine aasta enam ei juhtu, sest see tekitas kummalise olukorra, kus Keskerakond ja Isamaa pidid kaitsma EKRE rahaeraldusi, sealhulgas toetama näiteks raha andmist abordivastasele MTÜ-le Elu Marss. "Peaminister pidi ütlema, et nii kaua, kui tema on võimul, aborte ära ei keelata," tõdes Sildam. Samosti hinnangul ühist katuserahade esitamist rohkem ei juhtu, sest oli näha, et see kõikidele ei meeldi.

"Lisaks riigikogu liikmete lollitamisele ja mõnitamisele pannakse ka avalikkus manipuleeritava rolli," tõdes Samost.

MTÜ Elu Marss toetamisega sai Martin Helme kasutada oma taktikat "provotseeri-eskaleeri-improviseeri" - panna peaminister rääkima abordikeelust. "Anna obskuursele MTÜ-le 140 000 eurot ja bingo! Sa oled saanud oma tahtmise, kogu ühiskond räägib teemast, mida muidu oleks avalikuks teemaks muuta väga keeruline," märkis Samost.

Sildam tõi lisaks esile, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) volikogu võttis eelmise aasta 26. oktoobril vastu otsuse, milles öeldi, et valitsus peab lõpetama kõigi ideoloogiliste ühenduste rahastamise. "Saan aru, et aastaga on toimunud EKRE suhtumises täielik kannapööre," märkis Sildam.

Lisaks oli saates juttu ka Kalev Kallo süüdimõistmisest, abielu rahvahääletusest, koroonapiirangutest ja riigikohtu otsusest lubada Tallinna Sadama kohtuasja kajastamist.