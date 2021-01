"Samost ja Sildam": valitsus võiks piirangute ajaraami kohta märku anda

Kui kaua kehtivad Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal täiendavad koroonapiirangud ning miks on vaktsiinitarne tempo Euroopas olnud aeglane, rääkisid Vikerraadio saates ajakirjanikud Toomas Sildam ja Anvar Samost.

Samost ütles, et Eesti on Euroopa Liidus vaktsineerimistempos viiendal kohal, kuid see pole midagi väga erakordset.

"Eesti on väga väike, väga paindlik, väga hästi mobiliseeritav ühiskond /---/, kui meil oleks vaktsiini rohkem ja me liigutaks end veel kiiremini, siis meil oleks tänaseks vaktsineeritud kõik meditsiinitöötajad," sõnas ta.

Samas on Eestis Samosti sõnul suhtarvuna vaktsineeritud kõvasti rohkem inimesi kui näiteks Soomes, Prantsusmaal ja Šveitsis.

Küll aga sai sel nädalal 100 000 Moderna vaktsiini Iisrael ning sinna jõudis ka pühapäeval suur hulk Pfizeri vaktsiine, lisas ta.

"Kas Eesti sotsiaalminister helistab Euroopa tervishoiuvolinukule ja karjub telefoni või mitte, sellest ei tundu väga palju kasu olevat. Samamoodi Eestil ei ole võimalik Pfizerile mitte midagi võimalik ette kirjutada," ütles Samost.

Ta täpsustas, et Eesti on pigem kliendirollis ning vaktsiinidooside hulk sõltub Euroopa Komisjonist ja tootjatest. Lisaks ei ole teada, kui palju Pfizeri vaktsiine korraga saabub, enne kui last pole Belgiast Eesti poole teele asunud.

Sildam ütles, et oluline on rääkida ka piirangutest ning sellest, millal neid leevendama hakatakse.

Ta lisas, et ilmselt võib kooliõpilaste haridusse jääda suur lünk, sest suur osa neist jääb ka teise poolaasta alguses Põhja-Eestis kaugõppele.

Samost sõnas, et pole põhjendatud, miks 5.-8. klassi ning 10. ja 11. klassi õpilased distantsõppele jäävad. "Kui kuskil on see mingisugune põhjendus, mis ei ole selline üldsõnalise soe õhk, siis mina ei ole seda igal juhul näinud," lisas ta.

Sildam sõnas, et pole ka teada, millal avatakse Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal erinevad söögikohad ja spordisaalid.

"Inimesed käivad eelkõige Tallinnast /---/ kuskil tunnise autosõidu kaugusel Paides, Kohilas või Haapsalus trenni tegemas," ütles Samost ja sõnas, et viirus levib niiviisi üle terve riigi.

Sildam sõnas, et inimestele ei saa sellist tegevust aga ette heita. Kuid saatejuhid küsisid, kas seega on piirangutel üldse reaalne positiivne mõju.

"Eesti haiglad ei ole kokku kukkunud. Need haiglad, kus on olnud tõsiseid personaliprobleeme, sinna on leitud koroonaperioodiks uusi inimesi tööle," sõnas Sildam.

Ta lisas, et kõikide meditsiinitöötajate ees tuleb tubli töö eest mütsi maha võtta. Samost nõustus ja lisas, et võrreldes Läti ja Leeduga, kus on pikka aega olnud kehtestatud väga karmid piirangud, on Eesti meditsiinisüsteem palju paremini vastu pidanud.

Saatejuhid arvasid, et valitsus ja teadusnõukoda peaks andma vihjeid, millal praegused piirangud läbi saavad või leevenema hakkavad.