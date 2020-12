Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev ütles ERR-ile, et tööd käiva praegu kaheksa kilomeetri peal, kus ehitatakse taristut, mis puudutab kogu patrullteed, andmesidet, kanalisatsiooni, elektrit.

"Tegelikkuses pooled juurdepääsuteed on valmis ja tegelikult on ka kilomeeter aeda ehitatud. Seal on küll elemente, mida tuleb täiendavalt veel juurde lisada, aga aed iseenesest on juba püsti," rääkis Belitšev.

Tänu põhjalikele ettevalmistustöödele on ehituse käigus tekkinud vähe ootamatuid probleeme.

"Tegelikult eeltööd on tehtud palju, ehk siis ka katselõigukogemus, mida me oleme arvesse võtnud. Loomulikult ehitajal selliseid väiksemaid üllatusi või ootamatuseid ette tuleb, aga seal ei ole seni olnud midagi, mis oleks ületamatu. Ehitaja on teinud head tööd ja liigub hoogsalt edasi," kiitis Belitšev.

Piiriehitust külastanud siseminister kinnitas, et ehitustööd on läinud plaanipäraselt.

"Selle piirilõigu tähendus on kahetine. Esiteks sisuline ja teiseks on piir väga suure sümboolse ja poliitilise kaaluga," ütles siseminister Alar Laneman.

"Sisulise poole pealt on tegemist Euroopa Liidu ja NATO välispiiriga ja me kõik saame aru, et korralikult välja ehitatud ja tehniliste vajalike seadmetega varustatud ja valvele võetud piir on väga oluline, et Eestis ja Euroopa Liidus oleks turvaline elada."