PPA loodab kagupiiri taristu valmis saada plaanitust aasta varem

Viimase aasta sündmused on kiirendanud Eesti idapiiri väljaehitamistöid.

"Kiirendamise otsused oleme teinud juba eelmise aasta jooksul tegelikult, need muudatused oleme ellu viinud. Selle võrra tänaste plaanide järgi maismaaosa peaks valmis saama aasta varem kui see oli esialgu planeeritud," rääkis politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev.

Järgmisel aastal loodetakse alustada kagupiiril ka kolmanda etapi ehitustöödega.

"Töös on juba teine ehitusetapp, kus ehitaja on valmis ehitanud juurdepääsuteed, tegeleb muldkehade ettevalmistamisega, tehnovõrkude ja kõige muuga. See käib samaaegselt kõikides etappides korraga. Kui kuskil ehitatakse, siis mujal on ettevalmistutööd, projekteerimistööd jne. Tegelikult on meil juba hange olemas kolmandale ehitusetapile, mis uuel aastal samuti läheb ehitusse," selgitas Belitšev.

Kui seni leidus palju neid piirialasid, kus saadi patrullida vaid jalgsi või oli veekogu võimalik ületada üle kitsa silla, siis piiritaristu valmides saavad piirivalvurid liikuda nendel aladel sõiduki või ATV-ga. Näiteks on Piusa jõe ääres kolm silda, mis on ehitatud piirivalve jaoks. Kolmandat silda, mis on nüüd ehitatud metallkonstruktsioonile, saavad ületada ka piirivalvesõidukid.

"Me patrullime ikka väga intensiivselt. Patrullime erinevate vahenditega. Juba valminud piir ja ehitusjärgus piir on seisukorras, kus piir on läbitav transpordivahenditaga. See hõlbustab meil ligipääsu, see võimaldab meil saada kiiremat ülevaadet," kirjeldas PPA Piusa kordoni juht Paavo Mikson.

Kogu idapiiri väljaehitustööd lähevad maksma hinnanguliselt 105 miljonit eurot, millest on seni kulunud üle 30 miljoni euro.