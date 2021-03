Liibüas astus esmaspäeval ametisse esimene ühtsusvalitsus viimase seitsme aasta jooksul. Tegemist on järjekordse jõupingutusega, et lõpetada Põhja-Aafrika naftarikkas riigis kodusõda.

Liibüa uus valitsus seisab silmitsi tohutu väljakutsega lõpetada riigis valitsev kaos. Pärast Muammar Gaddafi kukutamist 2011. aastal on Liibüas valitsenud kaos ja riik on jagatud mitmete sõjaliste rühmituste vahel, teatas Financial Times.

Uue Liibüa administratsiooni põhiülesanne on riik ette valmistada detsembris toimuvateks valimisteks.

"Tänane vandeavaldus illustreerib liibüalaste innukust ja otsustavust ületada oma erimeelsused," ütles ÜRO Liibüa eriesindaja Jan Kubis

Rahvusvahelise kriisirühma vanemanalüütiku Claudia Gazzini sõnul on tegemist ajaloolise sammuga. "Lihtne asjaolu, et nad suutsid parlamendi konkureerivatelt liikmetelt usaldushääletuse saada, on tohutu samm edasi," ütles Gazzini.

Läbirääkimiste edu tuli pärast seda, kui Liibüa idaosast pärit kindral Khalifa Haftar sai eelmisel suvel sõjaliselt lüüa. Ta üritas kukutada Tripolis asuvat ÜRO toetatud valitsust. Haftari varustasid relvadega Araabia Ühendemiraadid (AÜE) ja tema vägesid toetasid Venemaa palgasõdurid. Teda toetasid veel Egiptus ja Prantsusmaa.

Türgi sõjaline toetus Tripoli valitsusele aitas aga Haftari pealetungi tagasi lüüa ja oktoobris kuulutati välja relvarahu.

"Alates Haftari lüüasaamisest on toimunud piirkondlik deeskalatsioon ja retoorika muutus Egiptuses, Türgis ja Kataris," ütles Gazzini.

Liibüa ajutist peaministrit ja riigi üht rikkamat meest Abdul Hamid Debeibehi võõrustas hiljuti Kairos ka Egiptuse president Abdel Fattah al-Sisi.

"See on Egiptuse toetuse märk," ütlesid analüütikud.

Debeibehil on endiselt ees suur väljakutse, kuidas lõhenenud riigis 21. detsembril valimised läbi viia. Liibüas viibivad endiselt välisjõud ja pole märke nende lahkumise kohta. Samuti peab Debeibeh ühendama riigis lõhestunud institutsioonid ja tegelema naftatulu jagamise küsimustega. Samuti peab ta taasühendama Liibüas tegutsevad erinevad sõjalised rühmitused.

"Suur väljakutse on jagatud sõjaväe taasühinemine. Liibüas pole ikka veel kaitseministrit ja vaja on välja juurida häirivad sõjalised rühmitused," ütles Gazzini.