Pärast ÜRO eriesindaja Stephanie Williamsi vahendustegevust kõnelustel jõudis 5+5 Ühine Sõjaväekomisjon maailmaorganisatsiooni sõnul "olulise pöördepunktini Liibüa rahu ja stabiilsuse suunas".

"Täna on liibüa rahva jaoks hea päev," ütles Williams viis päeva kestnud kõneluste järel riigi kohta, kus rahvusvaheliselt tunnustatud Tripoli valitsus on aastaid võidelnud riigi idaosa valitsusega, mille eesotsas on sõjapealik Khalifa Haftar.

"Täna hommikul kell 11.15 kirjutasid kaks Liibüa delegatsiooni siin Genfis ÜRO peakorteris alla täielikule, üleriigilisele ja alalisele relvarahule," ütles ta.

"Kokkuleppele aitas kaasa ÜRO ja meie kirjutasime alla tunnistajatena," lisas Williams.

Liibüa konflikt on kestnud ligi kümme aastat, alates diktaator Muammar Gaddafi kukutamisest ja tapmisest ülestõusu käigus, mida toetas NATO.

Sestpeale on selles Põhja-Aafrika riigis võim mitme relvarühmituse käes ja riik on jagunenud kahe vaenujalal valitsuse vahel. Mõlemal valitsusel on oma toetajad välisriikide näol.

Lahenduselootus hakkas koitma augustis, kui kumbki vaenupool teatas iseseisvalt sõjategevuse peatamisest. Samas süüdistavad mõlemad jätkuvalt vastast "terrorirühmituste" toetamises.

ÜRO vahendatud kõnelusi peeti formaadis 5+5 Ühine Sõjaväekomisjon, kumbagi poolt esindas viis delegaati.

Läbimurdest teatati reedel allkirjastamistseremoonial, mida ÜRO Liibüa missioon edastas oma Facebooki-lehel.

"5+5 Ühise Sõjaväekomisjoni kõnelused Genfis tipnesid täna ajaloolise saavutusega: Liibüa meeskonnad jõudsid kokkuleppele üle Liibüa kehtivas alalises relvarahus," öeldi seal.

Williamis sõnul oli see hetk, mis läheb ajalukku.

Pärast Gaddafi kukutamist 2011. aastal on pealinn Tripoli olnud rahvusvaheliselt tunnustatud rahvusliku ühtsuse valitsuse (GNA) käes, parlament on aga paiknenud riigi idaosas Tobruki linnas, mida kontrollivad Haftari väed.

Haftar, keda toetavad Venemaa, Araabia Ühendemiraadid ja Egiptus, alustas 2019. aasta aprillis pealetungi Tripolile, et pealinn vallutada, kuid GNA-d toetavad väed lõid tänu Türgi otsustavale toetusele pealetungi tagasi.

Pärast seda takerdusid lahingud Gaddafi kodulinna Surti ümbrusse.

Teisipäeval, kõneluste teisel päeval ütles Williams, et pooled nõustusid lahingutes pausi tegema ning avama rahvusvahelised maa- ja õhuteed.

"See, mille ta täna saavutasite on otsustav märk Liibüa ja tema rahva jaoks," ütles ÜRO eriesindaja reedel.

Williams lisas, et lähinädalatel on ees veel palju tööd, et endale võetud kohustused võimalikult ruttu täita.

"Ma loodan, et see kokkulepe aitab teha lõpu liibüa rahva kannatustele ja me loodame, et riigi sees ümber asunud ja võõrsile põgenenud inimesed saavad koju naasta ning elada rahulikult ja turvaliselt," lisas ta.

Kokkuleppe kohaselt jõustub ralvarahu koheselt ning riigis viibivad palgasõdurid peavad sealt kolme kuu jooksul lahkuma. Võitlejatest vabanenud aladel luuakse kahe poole ühised politseijõud.

Reedel väljus Tripolist ka esimene kommertslend pärast rohkem kui aastast vaheaega ning rindejoont ületades maandus Benghazis.