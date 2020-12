Briti valitsus teatas esmaspäeval, et on valmis kõrvaldama nn siseturuseadusest Brexiti lahkumislepet muutvad punktid, mis on viinud Euroopa Liidu poolsete õiguslike meetmeteni.

Briti valitsus teatas, et Brexiti ettevalmistusi juhtiv minister Michael Gove ja Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefcovic on paralleelselt kaubanduskõnelustele pidanud ka konstruktiivset dialoogi olemasoleva lahkumisleppe jõustamise osas.

"Kõnelused jätkuvad ja lõppotsuseid on oodata tulevatel päevadel," teatas valitsus.

Valitsuse teatel võetakse vastuolulised punktid nn siseturuseadusest välja, kui lahendustes, mida neil kõnelustel kaalutakse, leppeni jõutakse.

Seaduseelnõu on viinud Euroopa Liidus kohtuprotsessini, sest see kirjutab ühepoolselt ümber mullu sõlmitud Brexiti lahkumisleppe, võttes Brüsselilt sõnaõiguse Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahelise kaubanduse küsimuses.

Eelnõu jõudis esmaspäeval tagasi parlamendi alamkotta. Ülemkoda otsustas läinud kuul vastuolulised punktid eelnõust eemaldada, kuna need rikuvad rahvusvahelist õigust.

Valitsus plaanis teisipäeval esitleda veel üht lahkumislepet rikkuvat eelnõud, mille järgi poleks Brüsselil õigust otsustada, milliste kaupade puhul on "oht", et need satuvad läbi Põhja-Iirimaa bloki ühisturule.

Valitsuse avalduses öeldi, et ka selles küsimuses on Gove'i ja Šefčoviči juhitud ühiskomitee edusamme teinud.

"Nende läbirääkimiste valguses vaatab valitsus tulevase maksustamisseaduse sisu üle," teatas valitsus.

Mõlemad eelnõud peaks jõustuma 1. jaanuarist, mil lõppeb Brexiti üleminekuperiood.

Londoni hinnangul on seadused vajalikud, et kaitsta Ühendkuningriigi siseturgu ja säilitada rahu Põhja-Iirimaal, juhul kui kaubanduskõnelused vilja ei kanna.

Brüssel ning Šoti ja Walesi valitsus leiavad aga, et see on Londoni poolne võimu haaramise katse, mis seab ohtu Ühendkuningriigi terviklikkuse ja rahu Põhja-Iirimaal.

Eelnõude suhtes on rahulolematust väljendanud ka USA valitud president Joe Biden, kes on hoiatanud, et kui London rahu õõnestab, satuvad ohtu USA-ÜK kaubanduskõnelused.