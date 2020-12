Johnsoni saabumises Brüsselisse Brexiti kaubanduslepet sõlmima näevad ilmselt kõik Euroopa Liidu asjadega tegelevad inimesed viimast lootust kokkuleppele jõuda.

Hetkel pole veel selge, millal Johnson Brüsselisse saabub, kuid välja on öeldud, et lähematel päevadel. See on tulemus, milleni jõudsid esmaspäeva õhtul, pärast kolmveerand tundi kestnud telefonikõnet Briti valitsusjuht ja Euroopa Komisjoni president.

Viimane nädal on läbirääkimistel olnud dramaatiline. Euroopa liidu pealäbirääkija Michel Barnier ja tema Ühendkuningriigi ametikaaslane David Frost kohtusid eelmise nädala teises pooles, et kokkulepe saavutada. Kui reede õhtul tulemuseni ei jõutud, siis tehti läbirääkijate kõnelustesse paus, et lavale saaksid astuda mõlema poole juhid.

Laupäeval jätkasid läbirääkimisi telefoni vahendusel Johnson ja von der Leyen, kuid tulemuseni samuti ei jõudnud. Ent nende kõne resultaadina otsustati, et läbirääkimisi jätkavad taas Barnier ja Frost pühapäeval. Nii ka läks, kuid samuti tulutult.

Esmaspäeva hommikul andis Barnier ülevaate hetkeseisust ka Euroopa Liidu institutsioonide võtmeisikutele. See tõi ka mõnevõrra selgust majja, sest näiteks nädalavahetusel teatas rahvusvaheline ajakirjandus, et kalanduses ollakse kokkuleppele lähedal. See osutus aga valeks, sest Barnier sõnul on erimeelsused endiselt kolmes teemas: kalandus, võrdne konkurents ja vaidluste lahendamine tulevikus.

Esmaspäeva õhtul pidasid Johnson ja von der Leyen taas telefonivestluse, kuid erimeelsused jäid ikkagi õhku. Selle kõne tulemusena tehtigi otsus: Johnson tuleb Brüsselisse.

Financial Times'i andmetel kohtub ta Euroopa Komisjoni presidendiga ilmselt kolmapäeval. Päev enne Euroopa Ülemkogu. Ajakirjandus on seda kohtumist jõudnud nimetada juba "kõik või mitte midagi" momendiks.

Kui kolmapäeval lepet ei tule, siis on ülimalt tõenäoline, et Euroopa Liit alustab valmistumist kaubandusleppeta Brexitiks. Seda juba sel põhjusel, et Euroopa Komisjoni poliitiline kapital sellega venitamiseks saab lihtsalt otsa. Nimelt on riigid seda juba nädalaid nõudnud, kuid Komisjon edasi lükanud, et brittidele mitte halba sõnumit saata.

Nüüd on aeg need head või halvad sõnumid vastu võtta.