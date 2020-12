Brexiti-kõneluste saatus peaks selguma pühapäeval

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson leppisid kolmapäeval kokku, et otsustavad pühapäevaks, kas kõnelusi Brexiti-järgse kaubandusleppe üle on mõtet jätkata.

Johnsonil ja von der Leyenil oli "väga otsekohene arutelu märkimisväärsete takistuste üle, mis läbirääkimistes on jäänud," ütles kõrge Briti valitsusallikas.

"Peaminister ja von der Leyen leppisid kokku edasistes aruteludes lähipäevade jooksul nende läbirääkimismeeskondade vahel," lausus ta. Tema sõnul leppisid Johnson ja von der Leyen kokku, et pühapäevaks tuleb langetada kindel otsus kõneluste tuleviku üle.

Sama kinnitas pärast kohtumist tehtud avalduses ka Euroopa Komisjoni juht: "Me leppisime kokku, et meeskonnad peavad otsekohe kokku tulema, et püüda lahendada need olulised teemad. Me langetame otsuse nädalavahetuseks."

Von der Leyen tõdes, et Euroopa Liidu ja Londoni seisukohad Brexiti-järgse kaubandusleppe tingimuste osas on endiselt üksteisest kaugel.

"Meil oli elav ja huvitav arutelu hetkeseisu üle kogu lahendamata küsimuste nimekirja ulatuses," ütles von der Leyen. "Me saime selge arusaama teineteise seisukohtadest. Need on üksteisest kaugel," ütles ta avalduses.

Seda, et poolte vahel on endiselt väga suured erimeelsused kinnitas ka Briti allikas, kelle sõnul "on endiselt ebaselge, kas neid saab ületada". "Peaminister ei taha jätta ühtegi teed võimalikuks kokkuleppeks proovimata."

Johnson ja von der Leyen pidasid kolmapäeva õhtul Brüsselis üle kolme tunni kõnelusi.

London teatas varem, et Johnson ja von der Leyen leppisid Brüsselis kohtudes kokku, et otsustavad pühapäevaks, kas kõnelusi kaubandusleppe üle on mõtet jätkata.

Vaidlusküsimusteks on endiselt kalandusõigused Briti vetes pärast seda, kui 1. jaauaril lõppeb üleminekuaeg Ühendkuningriigi lahkumisel Euroopa Liidust, riigiabi reeglid ning vaidluste lahendamise mehhanism tulevikus.