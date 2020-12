Euroopa Komisjon esitles kava brittide leppeta lahkumise leevendamiseks

"Läbirääkimised on endiselt pooleli, kuid kuna üleminekuperioodi lõpp on väga lähedal, ei saa me garanteerida, et ka juhul, kui me kokkuleppe saavutame, see õigel ajal jõustuda saab. Peame olema valmis kõigeks, ka selleks, et 1. jaanuaril 2021 meil kehtivat kokkulepet Ühendkuningriigiga pole. Seepärast ka need ettepanekud, mille täna esitame," ütles Euroopa Komisjoni President von der Leyen pressiteate vahendusel.

Euroopa Komisjon meenutas, et on juba varem kutsunud kõikide sektorite sidusrühmi üles valmistuma kõigi võimalike stsenaariumide käivitumiseks 1. jaanuaril 2021. Samas öeldi neljapäeval esitatud neljale määruse ettepanekule viidates, et kuigi kokkuleppeta lahkumine põhjustab häireid paljudes valdkondades, siis mõjutaks see mõnda sektorit eriti rängalt, kuna neil puuduvad varulahendused.

Neist kaks ettepanekut puudutavad lennundust - ühega tagatakse lennuteenuste osutamine Ühendkuningriigi ja EL-i vahel kuueks kuuks, tingimusel et britid tagavad sama ning teisega saab jätkata õhusõidukeid puudutavate ohutussertifikaatide kasutamist, vältides nii EL-i õhusõidukitele lennukeelu kehtestamist.

Kolmas määruse ettepanek peaks tagama nii kaupade kui ka reisijate maanteeveo kuueks kuuks, tingimusel et Ühendkuningriik tagab Euroopa Liidu veoettevõtjatele sama.

Neljanda ettepanekuga luuakse asjakohane õigusraamistik kalanduses kuni 31. detsembrini 2021 või kuni Ühendkuningriigiga on sõlmitud kalanduskokkulepe. Selle eesmärk on tagada EL-i ja Ühendkuningriigi laevade jätkuv vastastikune juurdepääs üksteise vetele pärast 31. detsembrit 2020.

Komisjon rõhutas oma teates, et häired tekivad igal juhul, ka siis, kui Euroopa Liit ja Ühendkuningriik oma suhetes kokkuleppele jõuavad ning seepärast on valmisolek 1. jaanuariks 2021 olulisem kui kunagi varem. "See on paratamatu tagajärg, mille toob kaasa Ühendkuningriigi otsus liidust, ühtselt turult ja tolliliidust lahkuda," tõdes Komisjon.

Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020. Toona leppisid pooled kokku kuni 31. detsembrini 2020 kestvas üleminekuperioodis, mille jooksul kohaldatakse Ühendkuningriigi suhtes jätkuvalt EL-i õigust. Euroopa Liit ja Ühendkuningriik on kasutanud seda perioodi selleks, et pidada läbirääkimisi oma tulevase partnerluse tingimuste üle, kuid läbirääkimised pole veel lõppenud.

Kolmapäeva õhtul Brüsselis kohtunud von der Leyen ja Briti peaminister Boris Johnson andsid teada, et loodavad selgust hiljemalt pühapäeval. Vaidlusküsimusteks on endiselt kalandusõigused Briti vetes pärast seda, kui 1. jaanuaril lõppeb üleminekuaeg Ühendkuningriigi lahkumisel Euroopa Liidust, riigiabi reeglid ning vaidluste lahendamise mehhanism tulevikus.

Euroopa Komisjon rõhutas neljapäeval, et Ühendkuningriigi väljaastumisleping jääb jõusse. Sellega tagatakse EL-i kodanike õigused Ühendkuningriigis ja EL-i finantshuvid ning kaitstakse muu hulgas rahu ja stabiilsust Iirimaa saarel.