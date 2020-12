"Ma tunnen ennast väga priviligeerituna," ütles Coventry ülikooli haiglas esimese koroonaviiruse vaktsiini saanud Margaret Keenan, teatas BBC.

Esimesena vaktsineeritakse hooldekodude töötajad ja üle 80 aasta vanused Suurbritannia kodanikud. Massiline vaktsineerimine algab haiglates lähinädalatel, kuid esialgu töötavad haiglad 60-protsendilise võimsusega.

Inglismaa tervishoiuameti juhataja Sir Simon Stevens leiab, et koroonaviirus alistatakse sarnaselt rõugete ja lastehalvatusega ja tänast päeva võib nimetada "Vaktsiini päevaks" (V-Day).

"Koroonaviirus on suurim väljakutse tervishoiministeeriumi ajaloos," ütles Stevens.

Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni sõnul on tänane päev suureks sammuks koroonaviiruse alistamisel, kuid manitses inimesi jätkama sotsiaalse distantsi hoidmist.

"Massiline vaktsineerimine võtab aega ja me peame jääma edaspidigi ettevaatlikuks," ütles Johnson.

Praegu on Suurbritannias koroonaviiruse pärast hospitaliseeritud üle 14 000 inimese, eile lisandus 1400 patsienti.

