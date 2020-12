Kokku on hooldekodus 101 elanikku, kellest 71 on nakatunud. Töötajaid on hooldekodus kokku 62 ning positiivse proovi andis neist 12 inimest.

Kohtla-Järve abilinnapea Niina Aleksejeva ütles ERR-ile, et ükski nakatunutest praegu haiglaravi ei vaja. Aleksejeva lisas, et hooldekodus tehti laustestimine.

Ta selgitas, et tööle on võetud ka vabatahtlikud, kes on läbinud vastava koolituse, et hooldajana töötada.

"Tsoon on täielikult punane ja väga raske neid piire kehtestada, sellepärast, et need inimesed, kes positiivse tulemuse on andnud, on viirust jaganud tervele majale," selgitas abilinnapea.

Puhang sai tema sõnul alguse asümptomaatilisest töötajast, kelle laps oli koolis haigestunud, kuid kellel samuti sümptomid puudusid.

Aleksejeva lisas, et infektsionistid on hooldekodu olukorra üle vaadanud ning kõik puudused, mille tulemusel viirus levida võiks, on kõrvaldatud.

Kohtla-Järve vanurite hooldekodu. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Alates 10. augustist on aga hooldekodu olnud kõikidele külastajatele suletud.

Terviseameti sõnul suhtutakse olukorda väga tõsiselt, kuna tegemist on just vanurite hooldekoduga. Lisaks on Ida-Virumaal olukord niigi kriitiline ning tähelepanu tuleb pöörata sealse meditsiinisüsteemi vastupidamisele.