Jevgeni Ossinovski: valitsus on viiruse teises laines totaalselt läbi kukkunud

Esmaspäeval oli riigikogus esimeste haiguspäevade hüvitamise ettepanek. Lõpuks ometi, aga valitsus on esimeste haiguspäevade hüvitamisega mitu kuud hiljaks jäänud.

Muudatus jõustub 1. jaanuarist, kui haiglad juba ägavad ülekoormuse all, mistõttu ei ole sel muudatusel enam vajalikku ennetuslikku mõju, sest selleks oleks see pidanud jõustuma hiljemalt oktoobris. Ma tõesti ei saa aru, kuidas on võimalik õigustada seda süsteemitut sussilohistamist valitsuse poolt.

Võiks ju öelda, et haiguspäevad on vaid üksikküsimus. Tõsi, ent see sobib näitlikustama valitsuse totaalset läbikukkumist viiruse teises laines.

Eksperdid soovitasid alates septembrist kiiret lahendust haiguspäevade osas, aga valitsus muudkui kaalus ja mõtles. Viirus aga tegi oma laastavat tööd rahulikult edasi.

Valitsus ei saa ka öelda, et neid poleks hoiatatud ning süsteemset tegutsemist nõutud. Terviseametil läks kontaktide jälitamine käest oktoobri lõpus ning valitsusele näidati 5. novembril esimesi prognoose epideemia leviku kohta. Selle järgi oli tänane 300 inimest haiglas kõige mustem stsenaarium.

Valitsus kuulas ära, tegi paar kosmeetilist muutust ja läks edasi tegelema abielureferendumi, homode Rootsi saatmise, ametiauto kuritarvitamiste ja muu sellisega. Ei usutud teadlaste prognoose.

26. novembril näidati valitsusele uut prognoosi, mille kohaselt on 400 haiglapatsienti detsembri keskpaigaks pigem optimistlik prognoos, kui rakendatakse tõsiseid meetmeid. Kui aga ohjad edasi samal viisil lohisevad, siis võime aasta lõpuks näha ka 600-800 haiglas. Kuulati, tehti tõsist nägu ja otsustati piirata kõrtside lahtiolekuaega lausa keskööni (vabandage sarkasmi eest).

Üks minister räägib, et spordisaalis tuleb käia immuunsust tõstmas, neid ei saa kinni panna; teine aga ütleb, et kõrtse ei saa sulgeda, sest neil on juba niigi raske. Ja maski tuleb tingimata kanda, kui sa sellega muidugi nõus oled ja oled asja tõsiselt kaalunud, aga tegelikult ei pea see olema mask ja kui nüüd päris hoolega kuulad, siis otsest kohustust ka maski kanda siiski ei ole (vabandan veel kord!).

Ühena vähestest kohalike omavalitsuste juhtidest mõistis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart asja tõsidust ning valitsuse saamatust, mistõttu rakendas Tallinnas täiesti adekvaatseid meetmeid, aga hakkas valitsuse käest selle eest sõimu saama.

"Kui sotsiaalsed kontaktid oluliselt ei vähene (kas siis vabatahtlikult või piirangutega kombineeritult), jookseb detsembris Eesti haiglasüsteem kokku."

Aga mida see teadlaste 26. novembri haiglaravi vajaduse sõnum tähendas? Kui sotsiaalsed kontaktid oluliselt ei vähene (kas siis vabatahtlikult või piirangutega kombineeritult), jookseb detsembris Eesti haiglasüsteem kokku. Nii lihtne see ongi. Seda on öelnud dr Starkopf ja dr Sule ja dr Talving ja dr Popov. Meie ületöötanud meedikud ja haiglavõrk ei suuda lihtsalt enam plaanilist ravi osutada, kuna nad tegelevad koroonahaigetega. See on erakordselt tõsine asi.

Nimelt tähendab see, et lisaks koroonasurmadele hakkame nägema surmasid ja püsivat tervisekahju hoopis teiste diagnooside puhul, kuna inimesed ei saa õigeaegselt tavapärast arstiabi. Eriti, kui haiglasüsteemi ülekoormus kestab mitu kuud.

Nüüd on prognoosidest järk-järgult saanud kurb reaalsus. Haiglas on nädala pärast 350 koroonanakatunut ja nende arv kasvab edasi. Ida-Virumaa nakatumisnäit on üks Euroopa (ja sellega ka maailma) kehvemaid ning haiglakohad on maakonnas sisuliselt täitunud, positiivsete koroonatestide osakaal on mõnel päeval olnud ligi 20 protsenti.

TÜ värske seireuuring näitab: varjatud levikut on oluliselt juurde tulnud, nii et testimise ülevaade võib olukorda tegelikust paremana näidata.

Teadusnõukoda on teinud ettepaneku karmistada oluliselt Ida-Virumaa piiranguid, aga valitsus on otsustanud taaskord mitte otsustada. Tuleb arutada ja nõu pidada ja mõelda ja äkki teeme selle asemel mõne teavituskampaania, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Halloo, mis peab juhtuma, et valitsus adekvaatselt käituma hakkaks? Mida te ootate, sõbrad?

Me teame ju kevadest, et selle viiruse puhul peame suutma kaks nädalat ette vaadata. Teadlased on vajaliku taustatöö ära teinud. Jõuluaeg saab valitsuse juhtimisvigade tõttu olema niikuinii Eesti rahvale väga õõvastavalt isoleeritud ning kannatusterohke.

Praegu on kaalul see, kas uue aasta algus võiks tuua leevendust. Iga venitatud päev viib selle hetke kaugemale. Ja maksab inimelusid.

Kommentaar ilmus algselt Jevgeni Ossinovski Facebooki-lehel.